Álvaro Leyva habló de los audios con los que lo vinculan con supuesto golpe de Estado contra Petro: “Ni siquiera pueden tomarse como prueba en un proceso penal”

El excanciller Álvaro Leyva, quien hizo parte del gobierno de Gustavo Petro en sus inicios, respondió a unos audios divulgados por El País América en junio de 2025, en los que se le escucha en conversaciones sobre el actuar de diversos sectores, incluidos actores armados y políticos. En uno de los audios, Leyva menciona la posibilidad de un “gran acuerdo nacional” en el que se incluiría al ELN, al Clan del Golfo y a sectores estadounidenses, con el objetivo de “remover” a Petro del poder en el corto plazo.

El tema ha causado revuelo a nivel nacional en diferentes sectores políticos y ha generado diversos pronunciamientos, incluyendo el del exfuncionario, quien admitió la autenticidad de las grabaciones, aunque sostuvo que se obtuvieron durante una “conversación íntima”. Leyva negó estar conspirando para un golpe de Estado y calificó la acusación como “ridícula”.

En conversación con Semana, Leyva desmintió la intensión principal de la que es acusado por algunos simpatizantes del jefe de Estado y exintegrante del M-19.

“Eso es lo más ridículo del mundo. Esa fue una conversación privada. La libertad de expresión es un derecho fundamental y más si es en una conversación íntima. Decir “sacar a ese tipo” no es nada, es una expresión tonta. Tengo unas cartas públicas en las que le digo al presidente que renuncie, con normas constitucionales en la mano. De tal forma que esa es una tontería, es un pésimo uso de unas grabaciones que ni siquiera pueden tomarse como prueba en un proceso penal. Sobre eso hay jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional. Eso es ridículo, absolutamente ridículo", comentó de manera contundente.

El periodista le preguntó si puede o no entonces catalogarse como un “golpista”, interrogante que le causó evidente molestia y se remontó a hechos similares en los que se vio afectado:

“Golpista de qué, hombre. Si soy producto de una tragedia que es el golpe de Estado que le dieron a un gobernante constitucionalmente elegido (Rojas Pinilla contra Laureano Gómez), y mi papá fue desterrado. Soy constituyente, hombre. ¿Usted cree que voy a contradecir mi vida, mi modo de ser, mi preparación, mi compromiso con la democracia? Esa sería una torpeza”, expresó Leyva.

Con respecto a la violación a la Constitución por la presunta alianza para poder cambiar al dirigente de pis, aseguró que muchos escenarios son viables para que ello ocurra y no necesariamente atentar contra los estamentos de la ley colombiana:

“No necesariamente. Se puede enfermar, cualquier cosa le puede pasar a un presidente elegido, se puede morir, por ejemplo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que hay que tener el cadáver hasta el último día de su mandato? No. Hay normas constitucionales, y no me voy a salir de esas normas" añadió Leyva.

Finalmente, aseguró que el delito está en la persona que grabo y suministro las grabaciones de una conversación que es privada, además dijo que puede decir cualquier cosa que desee sin tener que enfrentar a la justicia en un país en el que se promulga la libertad de Expresión, de lo contrario “por Dios, apague y vámonos”.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación aperturo un proceso de investigación desde la Dirección Especializada contra la Corrupción con el fin de establecer el contexto, la autenticidad y alcances de los hechos denunciados en las grabaciones, que fue denunciado por el presidente Petro por traición a la patria.

Hasta hoy, no se ha realizado la formulación de cargos ni citaciones oficiales, la investigación se perfila como uno de los casos más delicados que enfrenta el país en el escenario político reciente.