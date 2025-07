Petro habló sobre el presunto plan para atentar contra su vida y culpó a las mafias internacionales: “A su presidente lo quieren matar”

Denunciaron plan para sacar de la presidencia a Gustavo Petro - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En medio de los rumores de un presunto golpe de Estado contra el presidente de la República, Gustavo Petro por parte del excanciller Álvaro Leyva, el 3 de julio de 2025, el jefe de Estado lideró desde la Casa de Nariño el acto de posesión de Héctor Alfonso Carvajal Londoño como magistrado de la Corte Constitucional

En su intervención, el mandatario habló sobre los rumores señalando que el complot para sacarlo del poder es real. En ese sentido, dijo que es un atentado contra el voto popular de los millones de colombianos que lo escogieron para liderar al país.

“La nueva no es colombiana. La nueva quiere matar a su presidente. El que les está hablando. Algunos dicen que no soy su presidente porque se burlan del voto popular, porque escupen sobre el voto popular. Pero, soy su presidente. Lo quieren matar”, señaló.

De igual manera, habló sobre sus hijas y la razón por la que no están en Colombia. En sus declaraciones sostuvo que es por la violencia que hay en el país y los intentos de las bandas criminales de mantener su poderío, por lo que están matando a los colombianos.

“¿Saben por qué no llegamos ayer? ¿Lo digo? No lo digo. No. Bueno, el coronel dice que no lo diga. No lo digo. Le hago caso, coronel. ¿Saben por qué mi hija no está aquí? Esa nueva violencia está matando a los colombianos. Y no es colombiana. Está ubicada incluso en algunos lugares del lujo mundial y es unas confederaciones de mafias que venían existiendo, pero que saben que en la globalización del capital y del mundo financiero que se desate del 90 para acá, ellos tienen una oportunidad”, aseveró.

