Colombiana que migró a Australia para viajar en una caravana asegura que no extraña las duchas: “He pasado hasta cinco días sin bañarme”

Mudarse a Australia y encontrar el amor marcó un cambio en la vida de la bloguera colombiana Angélica Ladino, pero también en sus hábitos de higiene. Según comentó en un video compartido en sus redes sociales, recorrer el país oceánico en cámper, sin un destino fijo, la ha llevado a concluir que las mejores cosas de la vida están alejadas de la civilización y sus comodidades:

“No, no extraño las duchas, y eso que vengo de uno de los países donde más nos bañamos en el mundo, una o dos veces al día es lo normal. Y estaba súper acostumbrada, pero vivir viajando me enseñó algo: muchas de las mejores cosas en la vida pasan cuando no te bañas, cuando estás en medio de la nada, explorando el mundo, alejado de la civilización y viviendo la vida sin lujos. Lugares donde el agua que lleva solo basta para cocinar o tomar”.

Al vivir en un espacio reducido en el que servicios, como el agua, la luz y el gas son limitados, Angélica aprendió a cuidar su higiene, alimentación y trabajo de maneras distintas a las del común de los colombianos:

“Entendí que el baño diario no siempre es una prioridad. Y si nos ponemos técnicos, según la ciencia, tampoco es necesario. Aprendí que hay muchas formas de estar limpia y mantener la higiene sin la ducha diaria y eso sí, cuando una ducha se me cruza en el camino, la disfruto cada segundo bajo el agua”.

En un guiño a sus seguidores, la creadora de contenido reveló que ha permanecido sin bañarse hasta una semana; lo que la ha obligado a encontrar alternativas para sentirse limpia y oler bien: “Lo máximo que he estado sin ducharme han sido cinco días, así que tampoco es tan grave”.

El olor corporal se produce cuando las bacterias que habitan la piel descomponen el sudor, sobre todo el más graso, que producen las glándulas apocrinas, pero, con ducha o no a la mano, Ladino se las ingenia para neutralizarlo y mantener su higiene.

Colombia: el país en el que más duchas se toman a la semana

En el informe “Personal Appearances: Global Consumer Survey Results on Apparel, Beauty and Grooming”, creado por Euromonitor, se destaca una práctica diaria que diferencia a los países latinoamericanos respecto al resto del mundo: el hábito de ducharse.

Según publicó Euromonitor, Colombia lidera la lista de naciones cuyos ciudadanos reportan la mayor frecuencia de duchas semanales, seguida de cerca por Brasil y México. El documento también sitúa a Australia, España, Oriente Medio, Francia, India, Estados Unidos e Indonesia entre los diez primeros lugares en cuanto a la periodicidad del baño personal.

El ranking basado en la encuesta global generó reacciones encontradas, especialmente entre latinoamericanos que han tenido la oportunidad de residir o viajar a Europa. Muchos de ellos manifestaron su sorpresa por las posiciones de España —en el quinto puesto— y Francia —en el octavo—, considerando experiencias desagradables en áreas cerradas en verano, lo que llevó a cuestionar la fidelidad de los resultados respecto a estos países europeos.

Pero, según consignó Euromonitor, la divergencia de percepciones podría deberse a que el estudio contempla, más allá de las duchas convencionales, otras formas de higiene personal que gozan de popularidad en Europa, como los baños con esponja o los baños en tina. Ambas variantes representan un enfoque distinto, aunque igualmente significativo para la higiene diaria en muchos países del continente.

El informe indica que al margen de estos matices culturales, los países donde se reporta una menor frecuencia de baño semanal son Turquía, Dinamarca y Bélgica, ocupando los últimos puestos del listado analizado.