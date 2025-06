Sofía Avendaño denunció que no podrá asistir a la Marcha del Orgullo en Medellín por supuestas amenazas de muerte

La modelo transgénero expuso su preocupación en redes sociales - crédito @lacoronatv/Threads

Sofía Avendaño ha estado en el ojo del huracán en los últimos días, debido al enfrentamiento que protagonizó con Melissa Gate por las supuestas acusaciones de la paisa sobre la modelo transgénero de haberse metido con su expareja.

“Ella tiene que dar cara, poner los testigos que ella tiene porque esos testigos se les va a ir hondísimo… Por eso es que no tienes plata, por eso es que no tienes un peso, lo expongo entonces en televisión nacional para que quede como un culo, ahí si la dejo por el piso”, fueron las declaraciones que hizo Sofía Avendaño en redes sociales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

La paisa dijo que de lo que habla la modelo transgénero pasó hace mucho tiempo - crédito @notitalencol/IG

Al respecto, Melissa Gate respondió a los ataques que lanzó Avendaño sobre sus declaraciones en el pasado y aseguró, en pocas palabras, que el formato de La casa de los famosos ya llegó a su final por lo que se hace necesario dejar de lado el “pegarse” de otros para figurar.

“Les voy a dar un comunicado oficial a todos los pegados, a toda esa gente que está hablando y que está saliendo a decir cosas. El reality ya se acabó hace rato, se acabó. No entiendo por qué siguen hablando y porque siguen echando mierda sabiendo que el reality ya se acabó. ¿Entienden eso? Se acabó”, respondió inicialmente la paisa.

Amenazas en contra de Sofía Avendaño

Melissa Gate recordó problemas del pasado con Sofía Avendaño - crédito cortesía/ prensa del Canal RCN

La Marcha del Orgullo en Medellín perderá este año a una de sus invitadas más esperadas. La exparticipante de La casa de los famosos Colombia Sofía Avendaño, informó a través de sus redes sociales que no podrá asistir al evento tras recibir amenazas en su contra.

En una transmisión en directo, Avendaño relató que la decisión responde al riesgo que enfrentan ella y su familia, advirtiendo que las autoridades ya han sido notificadas, con las pruebas y testimonios correspondientes. Según la presentadora, la situación la obligó a suspender su trabajo habitual en el canal donde se desempeña en vivo, debido a actos de intimidación que incluyen la toma de fotografías en su entorno laboral y la exposición de sus horarios.

Sofia Avendaño nació en la Comuna 13 de Medellín y tiene 34 años - crédito @sofiamodel__/Instagram

“Quiero hacer público y decirle a toda la gente que esté viendo este live que no voy a poder asistir a la carroza en el desfile del Pride debido a las amenazas a muchas cosas que no puedo decir públicamente, pero quiero dejar el envío claro para toda la gente que esté viendo este video y dejar claro que si a mí o a mi familia me llega a pasar algo, las personas que yo denuncié porque yo sí, denuncié, porque tengo las pruebas, porque tengo todo con la testificación del testigo del atentado al cual iba a ser víctima junto con mi familia”, dijo en el comunicado.

Avendaño agradeció al equipo de producción y a su compañero Ariel la comprensión demostrada ante su necesidad de viajar a Medellín y priorizar la seguridad familiar. “Toda esta ola de odio parte simplemente de defenderme ante acusaciones públicas que no generé”, expresó.

Sofía Avendaño reveló que teme por su integridad - crédito @avendanosofia1 / X

La exparticipante manifestó que solo buscó responder con la verdad a preguntas formuladas en público y lamentó no poder acompañar a quienes esperaban su presencia en la carroza del desfile. Destacó su intención de buscar una solución y dejar constancia de la situación para prevenir cualquier consecuencia en su contra o la de sus allegados.

“No he podido seguir continuando mi labor como presentadora en el canal donde presento en el vivo, debido a que me han llevado fotos de donde me muestran las horas en las que yo trabajo, entonces quiero también agradecer a la producción de mi programa, al que el trabajo por entenderme, por permitirme viajar a Medellín a cuidar de los míos, a hacerle frente y buscarle una solución a toda esta ola de odio de la cual yo estoy siendo víctima debido a simplemente opinar con la verdad referente a preguntas públicas que se me han hecho”, concluyó.