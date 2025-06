Gobierno de Colombia enviará nota de protesta a Serbia por detención de docentes universitarios en Belgrado

El docente universitario denunció que fue retenido en Belgrado, Serbia, junto a sus familiares - crédito Colprensa/Universidad Nacional de Colombia

En la mañana del domingo 29 de junio de 2025, se conoció que el docente Miguel Ángel Beltrán, de la Universidad Nacional de Colombia, y la profesora Luisa Caruso, de la Universidad Pedagógica Nacional, junto con sus dos hijos, fueron detenidos en el aeropuerto de Belgrado, Serbia.

Ante la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, liderado por la canciller Laura Sarabia, anunció que el Gobierno colombiano emitirá una nota de protesta a la nación europea, con el fin de explicar las razones por las que los docentes universitarios fueron retenidos en la terminal aérea de ese país.

A su vez, la titular de la cartera enfatizó que la retención de las personas vulneran el derecho internacional humanitario. “Colombia enviará una nota de protesta a la República de Serbia por la detención de Miguel Beltrán en Belgrado. Junto a él se encuentran detenidos su esposa, Luisa Caruso, y sus dos hijos menores de edad, de 14 y 9 años. Rechazamos cualquier persecución por motivos políticos. Este acto constituye una grave vulneración de sus derechos fundamentales”, dijo Sarabia en su cuenta de X.

La canciller denunció que la retención de los dos docente suniversitarios en Serbia vulneran sus derechos fundamentales - crédito @laurisarabia/X

Por su parte, el vicecanciller de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo, manifestó que el consulado colombiano en Budapest (Hungría) será el encargado de hacer seguimiento a la situación de los colombianos retenidos en Serbia.

“Hemos dado instrucciones a nuestro consulado en Budapest con circunscripción en Belgrado para hacer seguimiento al caso de los profesores Miguel Ángel Beltrán y Luisa Caruso. Estamos atentos a los procedimientos de autoridades serbias para garantizar sus derechos”, indicó el funcionario en las redes sociales.

El vicecanciller de Asuntos Multilaterales aseguró que el caso tendrá seguimiento del consulado en Budapest Hungría - crédito @mauricio181212/X

Estos llamados se suman a lo expresado por el presidente Gustavo Petro, en la que pidió explicaciones al gobierno serbio sobre la detención de los dos funcionarios universitarios.

“Lo que le ha sucedido al profesor Beltrán en Belgrado, tiene todo mi rechazo. El gobierno serbio debe explicarle a Colombia porque detiene a nuestros intelectuales. Pero, peor aún, la detención del profesor Beltrán demuestra la existencia de listas en las aduanas internacionales, perfiladas por el pensamiento político”, comentó el mandatario nacional.

Por su parte, el Ministerio de Educación pidió a las autoridades europeas que se les garanticen los derechos fundamentales a Miguel Ángel Beltrán y Natalia Caruso, al considerar que están siendo retenidos por su pensamiento crítico.

“Exigimos que se brinden todas las garantías necesarias en su tránsito internacional, así como la corrección de los registros migratorios que contengan información imprecisa sobre estos académicos. ¡El pensamiento crítico no es delito! ¡La academia no puede ser criminalizada!”, manifestaron.

La cartera aseguró que este es un ataque contra la academia - crédito @Mineducacion/X

Detalles de la captura de los docentes universitarios en Belgrado

En un comunicado conjunto, la Universidad Nacional de Colombia y la Pontificia Universidad Pedagógica denunciaron la detención de los dos docentes junto a los menores de edad en el aeropuerto de Serbia, asegurando que los profesores iban a participar en el Congreso Internacional de Americanistas (ICA) que se llevara a cabo en la Universidad de Novi Sad de ese país, evento que se desarrollará entre el 30 de junio y 4 de julio de 2025.

“El profesor Miguel Ángel Beltrán fue retenido en Migración de ese país. Las autoridades le negaron su ingreso bajo la explicación de que “no es apto”. Con posterioridad, los profesores Miguel Ángel y Natalia, y sus hijos, fueron trasladados a un recinto similar a la celda de una prisión, donde pretenden que permanezcan durante 12 horas, hasta la salida de un vuelo con destino a Lisboa, en el cual serán embarcados", manifestaron las instituciones educativas en el comunicado.

Comunicado Universidad Nacional de Colombia y Universidad Pedagógica de Colombia sobre captura de dos docentes en Serbia - crédito redes sociales

De hecho, publicaron un video donde se observa al docente Miguel Ángel Beltrán en el que describe el lugar donde se encuentran retenidos por las autoridades serbias.

“Es la 1:00 p.m. acá en Belgrado (Serbia) y seguimos detenidos en este calabozo. Hasta el momento no nos han dado nada de comer ni agua (...) Hacemos un llamado a las organizaciones internacionales, organizaciones de derechos humanos, para que puedan garantizar nuestros derechos y fundamentalmente el derecho de los dos menores que hasta el momento no han sido no han recibido alimentación”, sostuvo.

Miguel Ángel Beltrán, docente universitario que fue detenido en Belgrado, Serbia - crédito redes sociales