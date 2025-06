Marlon Moreno recordó el momento más oscuro de su vida: “Intenté suicidarme”

El actor Marlon Moreno recordó el drama personal que lo llevó a intentar quitarse la vida - crédito @adrianabernalk/Instagram

Marlon Moreno es uno de los intérpretes de mayor impacto en la televisión colombiana. Desde sus inicios como actor de reparto en La mujer del presidente, La dama del pantano y Pandillas guerra y paz, el vallecaucano fue creciendo en popularidad hasta que sus papeles en Perro come perro, A corazón abierto, El capo y actualmente La venganza de Analía, lo terminaron de consagrar en los gustos de los televidentes.

Sin embargo, en su vida previa a la fama tuvo que pasar por momentos difíciles, especialmente en lo que se refiere a sus dudas existenciales y la posibilidad de tener una carrera consolidada en la actuación para mantener a la familia que comenzó a formar siendo muy joven.

Durante su paso por el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por el también actor Juan Pablo Raba, Moreno habló de cómo el nacimiento de su hijo Brian fue cerca en el tiempo con la muerte de su mamá, hecho que le afectó profundamente.

El actor pensó en quitarse la vida en un momento complejo desde lo emocional - crédito @loshombres.si.lloran/TikTok

“Brian nace cuando yo tengo 22. Yo me regreso a Cali también por esos motivos, a los 23. Y mi mamá muere cuando yo tengo 23 años. Yo quedo perdido en el espacio sideral. Era mi mejor amiga y ahí se me fue todo”, expresó.

Para complicar el panorama, la madre de Brian le pidió la separación, pocos días después de la muerte de la madre de Marlon. “Entonces, ahí sí que yo empecé a deambular de casa en casa. O sea, viví una época muy, muy fuerte. Empecé a tomar mucho”, reconoció.

Cuando Raba le preguntó de qué vivía en ese periodo, Moreno afirmó: “No sé, de milagro, del aire”, explicando que en esa época trabaja como camarógrafo. Sin embargo, sus problemas emocionales lo llevaron a considerar la idea de quitarse la vida.

Cuando tenía 23 años, Marlon Moreno intentó suicidarse ingiriendo una pastilla antes de dormir, pero esta no surtió efecto - crédito loshombres.si.lloran / TikTok

“Por esos días intento suicidarme. Sin mamá, sin trabajo, sin familia, con la expectativa de una carrera más perdida que el hijo de Lindberg... Pues intenté. No funcionó (...) Eso me hizo reflexionar y pensar que tal vez estaba hecho para cosas un poco más interesantes. Y creo que en compañía de la literatura y el cine, yo empecé a comprender muchas cosas del mundo que me rodea. Entonces, pues yo no tuve ni crisis de 40 ni crisis de 50”, expresó.

Cuando Raba le preguntó, de manera más específica, cómo pudo superar ese momento complejo de su vida, Moreno explicó que intentó tomarse una pastilla antes de dormir. “Yo me tomo esa vaina. Me acosté a dormir”, pero la droga no hizo efecto, según el caleño, porque “ya estaba pasada”. En cuanto a su último pensamiento antes de dormirse esa noche, Marlon lo pensó y dijo “Mi mamá, tal vez”.

Cuando se dio cuenta de que su plan no había funcionado, Moreno contó que por su cuenta pudo enderezar el rumbo. “Ahí mismo dije ‘No, yo tengo que estar para cosas mejores. No puedo no pensar... O sea, fue como una epifanía, un momento de reflexión”, explicó.

El actor colombiano compartió detalles sobre cómo desde los seis años buscó respuestas fuera de su entorno familiar, marcando una infancia diferente y llena de cuestionamientos profundos - crédito loshombres.si.lloran / TikTok

En otro apartado destacado de la charla, Marlon Moreno explicó que desde muy temprana edad reflexionaba sobre el sentido de la vida.

“Yo empecé a los seis años a cuestionar la existencia (...) Yo no tenía respuestas, pero empiezo a preguntarle a los conocidos, a la familia. ¿Para qué vinimos al mundo? Entonces me dan unas respuestas que yo decía ‘Mmm, no sé’.Y cuestionando y cuestionando, eso me lleva a la lectura”, confesó el actor, manifestando que eso le hizo vivir su infancia de un modo diferente al habitual.

“Todo el mundo cuando dice que tuvo una infancia de que no pensaban en nada y que la etapa más chévere, yo era el contrario. Yo a los seis años ya me estaba cuestionando la existencia, me estaba cuestionando el porqué de la sin razón. Una cosa que hoy la veo como fuerte, después de ver como todo el comportamiento de la gente que me rodea y más allá”, contó.