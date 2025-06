Martín de Francisco denunció una cuenta falsa en la red social Facebook con su nombre: “No es mía”

Martín de Francisco advirtió sobre una cuenta falsa a su nombre - crédito @menchodefrancisco / Instagram

En plataformas digitales proliferan los perfiles que imitan a personalidades conocidas para difundir contenido falso o manipular a otros usuarios.

Estas acciones suelen romper la confianza en el entorno virtual y obligan a figuras públicas a aclarar que dichos perfiles no les pertenecen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ese fue el caso del presentador y humorista Martín de Francisco, que por medio de un mensaje en su cuenta de X alertó sobre la existencia de un perfil falso en Facebook que utiliza su nombre.

A través de sus canales oficiales, advirtió: “No es mía”, en referencia a la cuenta que suplantaba su identidad en esa red social.

De Francisco se refirió públicamente a la aparición de una cuenta que utiliza su nombre en Facebook y que ya suma más de 64.000 seguidores, aclarando que no le pertenece ni tiene relación con ella.

El presentador y humorista expresó su molestia ante la situación y reiteró que sus únicos canales de comunicación oficial se encuentran en plataformas específicas: en Facebook bajo el nombre “Qué vergüenza con ustedes” y en Instagram como “mdefranciscob”, desde donde informa sobre sus actividades y promociona sus obras de teatro.

“Hay una cuenta falsa en Facebook con mi nombre, la cuenta no es mía, tiene 64.000 seguidores. En Facebook ‘Qué vergüenza con ustedes’ y en Instagram mdefranciscob promociono mis obras de teatro”, aclaró en su cuenta de X el hermano de la actriz Margarita Rosa de Francisco.

Martín De Francisco informó de una cuenta falsa con su nombre por medio de la red social X - crédito @MdeFrancisco12

La advertencia del presentador Martín de Francisco sobre la existencia de una cuenta falsa en Facebook no fue un hecho aislado. En una publicación falsa, que simulaba ser suya, afirmaba: “Otro día acostado en la cama, ya parezco Miguel Uribe”.

El contenido generó una ola de reacciones en X, donde varios usuarios criticaron el tono y la intención del mensaje, creyendo que provenía realmente del humorista.

Uno de los usuarios que respondió fue el internauta @NilsonJavierB, quien escribió: “Tiene que ser uno un verdadero un ser muy miserable, irracional, un cerdo, tener el alma demasiado podrida para salir con lo que este señor ha salido acá”.

Martín De Francisco desmintió una publicación de una cuenta con su nombre en Facebook - crédito @MdeFrancisco12

El rechazo se intensificó dado el delicado estado de salud del senador Miguel Uribe Turbay, quien permanece hospitalizado luego de sufrir un atentado. Frente a esta situación y la confusión generalizada, De Francisco reiteró en su cuenta oficial de X: “Yo no he escrito esto. Esa cuenta no es mía, es falsa”.

La actriz Margarita Rosa de Francisco, hermana de Martín de Francisco, también fue víctima de suplantación en redes sociales. A comienzos de junio, a través de su cuenta oficial en X, advirtió sobre un perfil que utilizaba su nombre sin autorización. “Tengo una sola cuenta”, escribió en esa ocasión, dejando claro que cualquier otro perfil con su identidad es falso y no está vinculado a ella.

La publicación de Martín de Francisco desmintiendo la cuenta falsa en Facebook generó múltiples reacciones entre los usuarios de X. Algunos expresaron sorpresa, mientras otros aportaron información adicional sobre el perfil suplantador. Tal fue el caso del usuario @Sbeta23, quien compartió un enlace al perfil falso y señaló otras irregularidades en su contenido.

“Hola Martín, yo por alguna razón tengo esa cuenta en mi Facebook, dejaré el link para que la reporten, también suben mujeres desnudas y humor re básico”, escribió el internauta en respuesta a la publicación del humorista.

Margarita Rosa de Francisco denuncia una cuenta falsa con su nombre en la red social X - crédito @Margaritarosadf

Por otro lado, Margarita Rosa de Francisco alertó en su cuenta verificada de X sobre un perfil que suplantaba su identidad en esa misma red social. La actriz compartió una captura de la cuenta falsa, la cual usaba su nombre y fotografía para emitir opiniones relacionadas con una propuesta de consulta popular anunciada por el presidente Gustavo Petro. “Esta cuenta ES FALSA. No es mía. Sólo tengo una sola cuenta en esta red”, escribió Margarita Rosa, refiriéndose al perfil identificado como @margari5062.