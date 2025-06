Karina García y Altafulla aún no se ponen de acuerdo al tratar de explicar si son o no oficialmente novios: “Me pediste tiempo”

Karina García reveló detalles de su noviazgo con Altafulla tras cumplir dos meses de haberse conocido - crédito @altafulla/Instagram

Karina García y Andrés Altafulla no paran de ser tendencia en redes sociales tras finalizarse la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, competencia de convivencia en la que se conocieron e iniciaron un romance que ya cumplió dos meses.

Si bien la pareja ha contado que su intención es seguir adelante con su amorío, e incluso contaron que: “Ya nos decimos te amo”, sus seguidores quieren saber si formalizaron su noviazgo o si, por el contrario, sostienen una relación no formal.

La duda generó discordia entre ellos, ya que, al parecer, no han logrado ponerse de acuerdo frente al tema.

Karina García y Altafulla tuvieron encontrón durante una transmisión en vivo que compartían con sus seguidores - crédito @letengoelchisme/Instagram

“La gente está preguntando que si somos novios. Que cumplimos dos meses. Dime”, comentó Karina mientras hacía un directo en redes sociales al lado del cantante barranquillero con el que se encontraba en un sofá.

Extrañado por la pregunta, el ganador de La casa de los famosos Colombia 2025 respondió: “Háblame claro tú mi amor. O somos culitos, mejor decimos que somos culitos o qué quieres tú, dime ya para saber también porque no entiendo. Ey, o sea marica. Es una cosa que yo he venido conversando con Kari y me ha dicho que todavía no está preparada, o sea como que tiempo al tiempo”.

De inmediato, la modelo paisa expresó su inconformidad con la forma en la que Altafulla contestó a los seguidores y mencionó sentirse atacada, aclarando que eran los usuarios conectados a la transmisión los que estaban preguntando, así mismo desmintió al cantante con respecto a la versión que dio.

“Andrés, usted por qué es tan chismoso y anti chévere, amor te falta una falda y ya. Yo nunca he dicho eso, jamás mencioné algo así”. Por su lado, el músico urbano se sorprendió del reclamo de Karina y reaccionó a su tiradera. “Ey Kari, me dijiste primero intentémoslo a ver cómo nos va, ¿No me dijiste tú misma eso?”, preguntó Altafulla en su defensa mientras que Karina sostenía que ella “Andrés, qué te pasa, yo nunca dije eso.

Karina García explicó por qué cumplió dos meses de noviazgo con Altafulla al que conoció en 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @karinaupdatesco/X

Muéstrame el video, mírame a los ojos. No te hagas el marica y contéstale a la gente cuándo me vas a pedir el cuadre”.

Al finalizar, Karina García, que aseguró estar afectada y con ganas de llorar, leyó algunos mensajes de los cibernautas. “Pídaselo porfa con un ramo de rosas bien hermosa. Una propuesta formal. Ve, pídele el cuadre como ella se merece”.

Karina García y Altafulla se dieron regalos para celebrar sus dos meses de relación

“Mondamán Altafulla” se lee en el protagonista de la última anécdota entre Karina García y Altafulla, según mostraron en un video ampliamente compartido en redes. La frase estampada en un hoodie negro captó de inmediato la atención de la antioqueña, quien, entre risas, no logró descifrar el sentido de las palabras hasta que el cantante, conocido por su espontaneidad, aclaró que forman parte de unos “códigos” privados que comparten.

Karina García y Altafulla cumplieron dos años de relación sentimental a la distancia - crédito @altafulla/Instagram

El gesto de Altafulla —que calificó su elección como “abstracta”, reflejo del cariño y complicidad en la pareja— sorprendió a su compañera, quien no tardó en agradecérselo y lucir la prenda durante su jornada de celebración. “Está increíble mi regalo amor, gracias por tu esfuerzo”, expresó Karina García mientras mostraba su nueva adquisición.

Durante la misma grabación, el cantante se sinceró al señalar que, a diferencia de él, no había recibido obsequio ese día de parte de Karina. Frente a esa situación, según relató Altafulla, no quedó otra que guardar silencio. Karina, por su parte, le recordó un detalle entregado temprano en la mañana, aunque prometió sorprenderlo más adelante. “Te voy a dar un regalo increíble, vas a quedar boquiabierto, enserio te va a encantar. No estás preparado para tanto”, anticipó la creadora de contenido.

Así, la celebración adquirió un matiz característico de la pareja: bromas, secretos compartidos y gestos personales documentados en las redes, según mostraron en sus publicaciones.