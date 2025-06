Sara Uribe habló de sus relaciones: contó cuáles la marcaron y las que han sido solo chisme

Sara Uribe aclaró rumores sobre sus relaciones sentimentales - crédito @sara_uribe/Instagram

La reconocida modelo, empresaria y presentadora antioqueña Sara Uribe volvió a acaparar la atención de sus seguidores tras sincerarse en una entrevista en la que habló sobre su historial amoroso, las relaciones que ha tenido a lo largo de su vida y, sobre todo, las que realmente la marcaron.

En medio de la entrevista que le realizaron en Impresentables de Los 40 a la antioqueña le preguntaron directamente si alguna vez había tenido una relación con Alex Giraldo, creador de contenido conocido por su participación en el grupo de comedia Los Montañeros y ella sin rodeos desmintió los rumores con humor.

“No, no, no, no. Grabamos. Creo que también un video. Era un video musical con él. Pero es que a mí me han inventado muchos novios”, afirmó entre risas.

Posteriormente, le consultaron cuántas relaciones había tenido a lo largo de su vida, y allí la empresaria se mostró más abierta, revelando que no han sido tantas como muchos piensan y que ha escogido personas para tenerlas de pareja por bastante tiempo.

“¿Estables? Jajajajajajajajaja. La relación más estable que tengo es con mi mánager, llevo 11 años”, respondió en tono de broma, pero dejando en claro su lealtad a quienes han estado en su círculo íntimo durante más de una década.

De hecho, en ese momento la interrumpió el locutor Roberto Cardona, el cual indicó que para él esa cantidad de tiempo que lleva con la persona que la representa “habla bien de ella” profesionalmente. Sin embargo, Sara también aprovechó para contar detalles de sus verdaderos vínculos sentimentales y aclarar todas las dudas al respecto que tiene el público, especialmente porque en las redes sociales y en los medios de comunicación se han sacado noticias que no son ciertas.

“Bueno, mi primer novio lo tuve como a los 14 años y duró como hasta los 17 o 18 años. Después estuve con Daniel Calderón, y con él duré casi cinco años también. De ahí estuve con el papá de mi hijo, y duré mucho, pues le tengo un hijo, o sea, la relación va a ser para siempre. Sí, expapá no hay. Después tuve otra relación y duré como casi dos años”, relató la presentadora.

A pesar de que ha sido vinculada en múltiples ocasiones con diferentes figuras del entretenimiento y el deporte, Uribe dejó claro que su número de relaciones formales ha sido reducido y significativo. En cuanto a las decepciones amorosas y las famosas “tusas”, la presentadora admitió que solo algunas de estas relaciones realmente le afectaron, por eso no cuenta a todas las personas con las que ha salido porque no todas han sido así de importantes.

“O sea, que yo te diga que novios así... Tusa, tusa, tusa, tusa, por ellos nada más”, confesó, refiriéndose a su novio de colegio, Daniel Calderón, Fredy Guarín y el último hombre son el que salió.

Sara Uribe tuvo una de las relaciones más mediáticas con el exfutbolista Fredy Guarín, ya que su amor nació en medio de rumores de un triángulo amoroso, se fue a vivir a China con él y tuvo a su hijo Jacobo. Aunque la relación terminó hace varios años, la expareja ha seguido compartiendo la crianza del menor y, aunque no han estado exentos de controversias, Sara ha dejado claro que su prioridad es siempre el bienestar de su hijo.

Con su sinceridad habitual y un toque de humor, Sara Uribe sigue ganándose el cariño de su público al mostrar una vez más que, más allá de las apariencias, su vida amorosa ha sido tan compleja y emotiva como la de cualquier otra persona.