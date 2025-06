Senador expuso lo que hubo detrás de la aprobación de la reforma laboral de Petro en el Senado: “Fue la presión de la CUT”

El senador sostuvo que el Gobierno nacional se dejó presionar de la CUT para aprobar la reforma laboral - crédito Redes sociales/Colprensa/@fabioariascut/X

La reciente aprobación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro generó un intenso debate en el ámbito político y social de Colombia.

Aunque el proyecto fue aprobado en el Congreso el 17 de junio de 2025, todavía queda pendiente una conciliación entre el Senado y la Cámara de Representantes, un paso crucial para definir el texto final de la normativa. Este proceso desató opiniones divididas entre los legisladores, reflejando las tensiones en torno a los cambios propuestos.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Carlos Abraham Jiménez sostuvo que la normativa favorece al sindicato y a sus líderes, dejando de lado los problemas estructurales que enfrentan los trabajadores colombianos - crédito redes sociales

Con respecto a la aprobación del proyecto de ley, Carlos Abraham Jiménez, senador de Cambio Radical, sostuvo que la normativa favorece principalmente a la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) y a los líderes sindicales, dejando de lado los problemas estructurales que enfrentan los trabajadores colombianos.

“Esta reforma laboral, dijimos venga, sentémonos y miremos a los jóvenes, a la informalidad, el desempleo. Pero no, aquí solo estaban interesados en que el señor de la CUT no se enojara y no les hicieran un paro”, afirmó el senador en entrevista con Semana, que también señaló que el Senado frenó algunos artículos que consideraban problemáticos.

El legislador también argumentó que la reforma no aborda las necesidades de los jóvenes, quienes, según él, enfrentan un panorama laboral precario que los obliga a buscar oportunidades fuera del país. Además, criticó que la CUT haya tenido, a su juicio, una influencia desproporcionada en el diseño de la normativa, impidiendo la revisión de ciertos artículos que podrían haber sido más acordes con las demandas actuales del mercado laboral.

Los sindicatos habrían amenazado con salir a las calles si la reforma laboral no se aprobaba- crédito @fabioariascut/X

A su vez, el senador de oposición habló sobre las consecuencias de varios artículos de la reforma, en particular, los cambios en los términos de contratación como los de aprendizaje. En su opinión, las modificaciones cerrarán puertas a los recién graduados.

“Entonces que lo que va a suceder es que los estudiantes de universidades y otros institutos que hoy iban a las empresas también se les van a empezar a cerrar las puertas. Nosotros hemos hecho una concertación donde se lamentaba el salario, pero vuelvo y repito, la única diferencia aquí es si es laboral o si es estudiantil”.

Los cambios que trae la reforma laboral del Gobierno Petro

Los cambios que trae la reforma laboral del Gobierno Petro - crédito @infopresidencia/X

La reciente reforma laboral introdujo el contrato a término indefinido como la norma general en las relaciones laborales, marcando un cambio significativo en la legislación vigente. Según explicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, esta medida busca reducir el uso de contratos temporales, los cuales han afectado la estabilidad laboral de millones de trabajadores y su acceso a derechos fundamentales, como la posibilidad de obtener créditos.

A su vez, los contratos a término fijo y los de prestación de servicios no desaparecerán, pero se limitarán sus renovaciones. Después de cuatro renovaciones consecutivas de contratos temporales, estos deberán transformarse en contratos indefinidos. Este ajuste tiene como objetivo proporcionar mayores garantías laborales y seguridad social a los empleados, quienes hasta ahora han enfrentado incertidumbre debido a la naturaleza temporal de sus contratos.

Otro aspecto destacado de la reforma es la modificación de los recargos por trabajo nocturno y en días festivos. Actualmente, el recargo nocturno se aplica desde las 9:00 p.m., pero con la nueva normativa, este comenzará a partir de las 7:00 p.m., ampliando el periodo en el que los trabajadores recibirán compensaciones adicionales. Según los cálculos presentados, los empleados recibirán un recargo del 35% por cada hora adicional trabajada en este horario, lo que representará un aumento en sus ingresos.

En cuanto al trabajo en domingos y festivos, el recargo también sufrirá un incremento significativo. Pasará del 75% actual al 100% en los próximos años, lo que se traducirá en pagos más altos para quienes laboren en estos días. Este cambio beneficiará especialmente a trabajadores de sectores como el comercio, la industria alimentaria y los servicios, quienes suelen desempeñar sus funciones en horarios extendidos o en días no laborables.