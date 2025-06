Netflix reveló las primeras imágenes del rodaje de la serie ‘Delirio’, protagonizada por Paola Turbay y Juan Pablo Raba

Estas son las primeras imágenes de la serie 'Delirio' que se estrena el 18 de julio en Netflix - crédito Cortesía Netflix

Se dieron a conocer las primeras imágenes que confirman tanto el elenco como la fecha de estreno de la nueva serie colombiana Delirio que estará disponible a partir del 18 de julio en la plataforma de streaming.

Esta historia inspirada en la novela que lleva el mismo nombre de la escritora Laura Restrepo tiene como protagonistas a la exreina de belleza Paola Turbay que estará acompañada de Estefanía Piñeres, Juan Pablo Raba, Paola Turbay y Juan Pablo Urrego.

El 18 de julio llega a Netflix la esperada serie 'Delirio' basada en la novela de Laura Restrepo - crédito Cortesía Netflix

En total serán ocho capítulos cargados de acción, drama y suspenso que prometen mantener a la audiencia conectada esta esperada trama que Paola Turbay calificó de “alucinante” por la combinación que trae en cuanto a la exploración del amor y la identidad en medio de un contexto de violencia.

Con actores de la talla de Estefanía Piñeres, Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego, Paola Turbay, Salvador del Solar, Cristina Campuzano, Cesar Mora, José Julián Gaviria, Sara Pinzón, Lucas Buelvas, Guadalupe Mejia.

Traumas familiares y episodios ocultos resurgen en Delirio, la célebre novela de Laura Restrepo, situando el drama en el corazón de una familia marcada por el silencio y el exceso. De acuerdo con la trama, la estabilidad de Agustina se resquebraja justo cuando Fernando Aguilar, profesor universitario de literatura, regresa a Bogotá a inicios de los años ochenta tras una breve ausencia. Lo que debía ser un reencuentro cotidiano se transforma en una situación desconcertante: su esposa ha perdido el contacto con la realidad.

Paola Turbay protagoniza 'Delirio' nueva serie de Netflix basada en la novela de Laura Restrepo que lleva el mismo nombre - crédito Cortesía Netflix

La búsqueda de Aguilar por encontrar respuestas se convierte en una travesía personal tan compleja como el laberinto mental en el que Agustina se encuentra atrapada. Mientras ella intenta recomponer los fragmentos de su memoria, él explora los sucesos que ocurrieron durante su ausencia, enfrentando los secretos del pasado que ella no logra relatar.

La reconstrucción de los días extraviados revela la existencia de el Midas, figura clave en la vida de Agustina, un amor encubierto que había permanecido en las sombras. A medida que Fernando avanza en su indagación, salen a flote las tensiones y relaciones conflictivas que atraviesan a la familia Londoño, configurando un perfil psicológico que retrata la fragilidad de la mente y la influencia de los dramas heredados en el presente, según expone Restrepo.

“¿Qué? Adaptaron está joya de libro? No lo puedo cuteeeeee. Que emoción", “ecesito verla”, “no me la perderé”, “ese libro es increíble”, “tiene muy buena pintaaaaaa. Ya quiero que sea 18 de julio”, “con esos actores, seguro será un espectáculo”, “’será que en Colombia no hay mas actores?”, son algunos de los comentarios que han dejado los cibernautas en redes sociales ante el anuncio del estreno.

‘Delirio’, la serie colombiana que se estrena el 18 de julio en Netflix

Esta historia marca el debut de la exreina colombiana en la reconocida plataforma de streaming con un proyecto original. Además de ser una adaptación de uno de sus autoras favoritas, la también bogotana Laura Restrepo. responsable de otras obras destacadas comoLeopardo al sol,Dulce compañíaoLa novia oscura.

Paola Turbay debuta en la plataforma de Netflix con la serie colombiana 'Delirio' - crédito Cortesía Netflix

El libro ‘Delirio’ fue ublicado en 2004 y su narrativa sigue de cerca la historia de Aguilar, un hombre que regresa de un viaje y encuentra a su esposa, Agustina, en un estado de locura inexplicable en un hotel de Bogotá. La novela se desarrolla a través de varias voces y perspectivas, mostrando la complejidad de los personajes y sus historias.

En el proceso, Aguilar intenta desentrañar los motivos detrás de la crisis mental de Agustina, mientras se entrelazan relatos del pasado y presente, revelando las relaciones familiares, secretos y traumas que afectan a los personajes. La narrativa profundiza en la historia de la familia de Agustina, incluyendo su abuelo materno, un inmigrante alemán, y su relación con la violencia y el narcotráfico en Colombia.

En el proceso, Delirio ahonda en temas tabú como la locura, el amor, la identidad y la violencia, ofreciendo un retrato profundo y conmovedor de la realidad colombiana y la condición humana.