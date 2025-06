Colombiano en EE. UU. fue arrestado frente a su hija luego de cumplir con una cita migratoria: “Quiero estar con mi familia”

El caso del colombiano se suma a otros similares, según reportes de defensores de migrantes en Estados Unidos - crédito Pixabay

Frente a un edificio federal del Departamento de Seguridad Nacional, de Manhattan (Estados Unidos), un ciudadano colombiano fue esposado y arrestado ante la mirada de su hija de 12 años. La escena, que quedó grabada por las cámaras de Univisión Nueva York, se convirtió en símbolo de las tensiones actuales en torno a la política migratoria del país que preside Donald Trump.

El nombre del detenido es Jaén, un colombiano sin antecedentes penales que acudió, el 4 de junio de 2025, a una cita programada con el Programa de Comparecencia bajo Supervisión Intensiva —instancia del sistema migratorio que exige el control periódico de ciertos migrantes—.

Jaén se presentó voluntariamente, acompañado de su esposa, Ambar, y de su hija, Aranza. Al ingresar al edificio, expresó brevemente: “He cumplido con todo, no tengo antecedentes, no he faltado a ninguna cita. Solo quiero estar con mi familia”.

Jaén, colombiano y sin antecedentes, fue esposado tras acudir a una cita con autoridades migratorias en Manhattan y su familia presenció el arresto - crédito Juan K Florez/Facebook

Sin embargo, minutos después, la salida del lugar marcó un giro inesperado. En el video difundido por el medio norteamericano se puede observar a Jaén esposado, siendo escoltado por agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Su esposa e hija, presentes en el sitio, rompieron en llanto mientras lo veían partir sin poder intervenir.

“Muy probablemente me van a separar de mi familia de la manera más abrupta, como se ha venido presentando últimamente”, había advertido Jaén momentos antes del arresto.

La detención generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre organizaciones defensoras de derechos de migrantes, que denunciaron un patrón sistemático de capturas durante comparecencias rutinarias.

Su esposa indicó al mismo medio que, tras su detención, su esposo logró comunicarse con ella y le dijo que no sabía dónde se encontraba, lo que generó preocupación e incertidumbre entre sus familiares.

Aunque sin historial criminal, el colombiano fue tratado como riesgo migratorio y arrestado sin explicaciones claras - crédito Alex Brandon, Archivo/AP

“Es una política deliberada. Las personas están siendo puestas en procesos de deportación acelerada sin que se respeten garantías mínimas”, afirmó Margaret Cargioli, abogada de Jaén, en declaraciones recogidas por Univisión.

La esposa del colombiano también ofreció declaraciones públicas en medio de la angustia por lo ocurrido. “Hemos hecho lo mejor que podemos, lo único que pedimos es seguir juntos. Nosotros no estamos haciendo nada malo”, expresó Ambar, al referirse a su situación y la de su familia.

Este caso ocurre en medio de una ofensiva migratoria reforzada por la administración del presidente Donald Trump, que, en su segundo mandato, intensificó las medidas de control y deportación de personas en situación migratoria irregular.

La captura del ciudadano colombiano abrió nuevamente el debate sobre las prácticas del Departamento de Seguridad Nacional en el tratamiento de migrantes con procesos pendientes. A pesar de no tener historial delictivo, Jaén fue tratado como un sujeto de alto riesgo, lo que despertó interrogantes sobre la proporcionalidad y el enfoque de las acciones oficiales.

Trump exige foco en urbes demócratas, donde residen “millones de extranjeros ilegales”, según sus palabras - crpedito Eduardo Munoz/Reuters

ICE intensifica operativos en Nueva York y otras ciudades santuario

Es importante señalar que, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el 15 de junio de 2025 al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) intensificar los operativos de detención y deportación de inmigrantes en ciudades gobernadas por demócratas. A través de su red social Truth, el mandatario exigió “hacer todo lo posible” para cumplir su meta de ejecutar “el mayor programa de deportación masiva de la historia”.

La instrucción se emitió tras una jornada de protestas masivas en varias ciudades del país, incluida Nueva York, Los Ángeles y Chicago, donde miles de personas salieron a rechazar las políticas migratorias del Gobierno. Las movilizaciones, conocidas como “No Kings Day”, coincidieron con el cumpleaños del presidente y un desfile militar en la capital.

Donald Trump continua con su política de deportación masiva para migrantes latinos en Estados Unidos - crédito Julia Demaree Nikhinson/AP

Según informó Univisión, que registró con sus cámaras el momento en que el ciudadano colombiano fue deportado frente a su esposa e hija, el presidente Trump habría ordenado la expulsión diaria de 3.000 personas latinoamericanas, lo que implicaría la separación de numerosas familias migrantes.