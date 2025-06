Gustavo Petro celebró la victoria del nuevo gobernador del Vichada en elecciones atípicas: “Ha ganado el Frente Amplio”

El presidente Gustavo Petro hizo un mensaje por medio de su cuenta de la red social X en el que habló de las elecciones atípicas en el Vichada - crédito EFE/Presidencia de Colombia

Fulberto Guevara se perfila como el próximo gobernador del departamento de Vichada tras imponerse en las elecciones atípicas celebradas el domingo 15 de junio. Su candidatura contó con el aval de la Alianza Verde y el respaldo político del Partido Liberal, la Alianza Social Independiente (ASI), el Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) y Colombia Humana.

Frente a los resultados, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego reaccionó a través de su cuenta de X (antes Twitter), donde calificó la victoria de Fulberto Guevara como un logro político para las fuerzas que respaldaron su candidatura. “Ha ganado el Frente Amplio”, escribió el mandatario en su mensaje.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados de las elecciones atípicas en Vichada mediante una publicación en su cuenta de X. En su mensaje, destacó el avance de los sectores que conforman lo que calificó como el “frente amplio” y mencionó otros casos recientes en los que fuerzas políticas afines han resultado victoriosas. Además, aseguró que el proceso se desarrolló con garantías para todos los candidatos y votantes.

“Ha ganado el Frente Amplio en Vichada y la derecha retrocedió. Di garantías plenas al electorado y sus candidatos. Este es el resultado. Tres triunfos consecutivos del Frente Amplio: Duitama, a pesar de la interferencia de Alex Vega; Coyaima, Tolima, y el departamento de Vichada”, comentó el primer mandatario de Colombia por medio de su mensaje en la red social antes mencionada.

Gustavo Petro habló de la victoria del nuevo gobernador del Vichada en las elecciones atípicas - crédito @petrogustavo

En otro mensaje publicado en su cuenta de X, el presidente Petro insistió en que las recientes victorias electorales del Frente Amplio no han recibido suficiente atención por parte de los medios de comunicación. Además, cuestionó el papel de las autoridades electorales y de la Policía Nacional frente a las denuncias de compra de votos y prácticas de fraude electoral.

“Las elecciones del Vichada, las gana el Frente Amplio, como todas la últimas elecciones, que la prensa tradicional no pública. Duitama, Boyacá, y Coyaima, Tolima. Ojo CNE, y registrador la @PoliciaColombia, aun no sabe la policía, que la prioridad es detener las bandas delincuenciales de compra de votos, y detener por delitos de fraude, a los compradores. Así no hay democracia, ni policía libre de mafias. Ojo Colombia”, escribió el jefe de Estado.

Gustavo Petro hizo varias publicaciones en su cuenta de X acerca de las elecciones atípicas - crédito @petrogustavo

Y es que, tras la anulación del mandato de Hecson Benito Castro, condenado a 93 meses de prisión por un caso de peculado relacionado con un contrato irregular durante su gestión como alcalde de Santa Rosalía en 2012, los ciudadanos de Vichada fueron convocados nuevamente a las urnas. La elección atípica se llevó a cabo luego de que la justicia inhabilitara al gobernador electo en octubre de 2023.

Con el total del preconteo finalizado, Fulberto Guevara alcanzó 14.599 votos, lo que representa el 50,54 % de la votación. Su victoria se definió por una diferencia de 594 sufragios frente al otro aspirante, respaldado por el exgobernador Juan Carlos Cordero. En la jornada electoral participaron 29.249 ciudadanos, lo que equivale al 51,98 % del censo electoral habilitado.

La jornada electoral en Vichada contó con la presencia del registrador nacional, Hernán Penagos Giraldo, y del procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, quienes se desplazaron hasta este departamento de la Orinoquía. Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en la zona, ambos funcionarios informaron que los comicios se desarrollaron con normalidad y sin incidentes relevantes.

En Vichada, de los 56.262 ciudadanos habilitados para sufragar, 30.024 acudieron a las urnas, lo que equivale a una participación del 53 %. Del total de votos depositados, 29.810 fueron válidos, mientras que se registraron 186 nulos, que representan el 0,62 %, y 28 no marcados, equivalentes al 0,09 % - crédito Registraduría Nacional

El registrador Penagos destacó la tranquilidad con la que se llevó a cabo la jornada electoral. En declaraciones entregadas desde el Puesto de Mando Unificado, aseguró que no se presentaron alteraciones en el proceso. “Los 58 puestos de votación instalados en Vichada funcionaron con normalidad y los ciudadanos acudieron en completa calma a las urnas”, aseguró.

