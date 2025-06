Capturado colombiano que había escapado de un centro de detención para migrantes ilegales en Estados Unidos: rompieron una pared para huir

Joan Sebastián Castañeda Lozada enfrenta cargos por robo y se encontraba detenido por violaciones migratorias - crédito AP

Luego de cuatro días de búsqueda intensiva por parte de las autoridades norteamericanas, funcionarios del departamento de seguridad nacional de los Estados Unidos confirmaron en la mañana del lunes 16 de junio que fueron capturados dos de los cuatro migrantes, entre ellos dos colombianos, que lograron escapar desde el 12 de junio del centro de detención Delaney Hall en Newark.

El senador federal Andy Kim y funcionarios de Seguridad Nacional detallaron que los cuatro hombres escaparon abriendo un hueco en un muro interior, lo que les permitió acceder a una pared exterior y finalmente salir por un estacionamiento.

En medio de este contexto, el FBI confirmó que dos de los fugitivos fueron recapturados, mientras que otros dos permanecen prófugos tras la fuga ocurrida la semana pasada en la instalación federal de detención migratoria en Nueva Jersey.

Según informó The Associated Press, la recaptura de Joan Sebastián Castañeda Lozada, colombiano ilegal en Estados Unidos desde 2022, se produjo desde el viernes 13 de junio, aunque las autoridades prefirieron no revelar detalles sobre el lugar o las circunstancias en que se logró detenerlos nuevamente.

Joan Sebastián Castañeda Lozada y Andrés Pineda Mogollón, ciudadanos colombianos prófugos tras escapar del centro de detención Delaney Hall, en Newark. Ambos enfrentaban cargos por robo y se encontraban detenidos por violaciones migratorias - crédito DHS

Junto al colombiano también fue detenido Joel Enrique Sandoval López, un ciudadano hondureño que llevaba más de seis años de forma irregular en ese país.

Los otros dos hombres, Franklin Norberto Bautista Reyes y Andrés Felipe Pineda Mogollón, otro colombiano fugado, continúan sin ser localizados, lo que mantiene en alerta a los cuerpos de seguridad de la región.

El FBI ha ofrecido una recompensa de 10.000 dólares por información que conduzca al arresto y condena de cada uno de los prófugos. De acuerdo con lo publicado por The Associated Press, los cuatro individuos se encontraban en el país sin autorización legal y ya enfrentaban cargos previos en Nueva Jersey y Nueva York.

Las acusaciones incluyen delitos como posesión ilegal de armas, agresión agravada, robo a residencia, hurto, asociación delictuosa, amenazas terroristas y delitos menores relacionados con robo.

Los colombianos Joan Sebastián Castañeda Lozada y Andrés Pineda Mogollón fueron identificados por el DHS como “amenazas para la seguridad pública” tras fugarse de un centro de detención en Nueva Jersey el 12 de junio de 2025 - crédito DHS

Sandoval López, originario de Honduras, fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego en octubre y de agresión agravada en febrero, mientras que Castañeda Lozada, de Colombia, enfrentaba cargos por robo a residencia, hurto y asociación delictuosa.

En el caso de los prófugos, Bautista Reyes, también hondureño, fue acusado en mayo de agresión agravada, intento de causar lesiones, amenazas terroristas y un delito por arma de fuego.

Por su parte, Pineda Mogollón, colombiano, enfrenta cargos por delitos menores de robo a residencia y robo menor. La agencia también reportó que los departamentos de policía de ambas ciudades ya habían presentado cargos contra los cuatro antes de su detención migratoria.

El portavoz de la oficina de defensores públicos de Nueva Jersey, que representó a Sandoval López, no respondió a las solicitudes de comentarios realizadas por The Associated Press. Tampoco se pudo obtener información sobre los abogados de los otros tres hombres, lo que deja sin respuesta la perspectiva de la defensa en este caso.

Entretanto, el alcalde de Newark, Ras Baraka, demócrata y crítico de las políticas migratorias del expresidente Donald Trump, mencionó que durante la noche del jueves, cuando se produjo la fuga, se reportaron disturbios dentro de la instalación.

Afuera, un grupo de manifestantes bloqueaba el paso de vehículos entrelazando los brazos. “Aún se desconoce mucho de lo que sucedió en el lugar”, señaló el alcalde.

Por su parte, GEO Group, la empresa que administra y opera Delaney Hall para el gobierno federal, emitió un comunicado en el que negó la existencia de “disturbios generalizados” durante el incidente.

Esta declaración contrasta con los reportes de funcionarios y testigos sobre el ambiente de tensión y desorden en el centro la noche de la fuga. Durante el año, Delaney Hall ha sido escenario de enfrentamientos entre funcionarios demócratas, que exigen mayor supervisión sobre la instalación, y representantes del gobierno federal y de la empresa operadora.

El pasado 9 de mayo, el propio alcalde Baraka fue arrestado, esposado y acusado de allanamiento, aunque el cargo fue retirado posteriormente. Además, la representante federal demócrata LaMonica McIver fue acusada de agredir a agentes federales durante un altercado fuera de la instalación, acusación que ella ha negado.