David Racero aseguró que pedir justicia por el atentado a Miguel Uribe es un “acto político”

David Racero aseguró que la marcha fue "política" - crédito Colprensa

El representante a la Cámara David Racero, del Pacto Histórico, se pronunció con respecto a las movilizaciones ciudadanas que se llevaron a cabo el domingo 15 de junio de 2025, resaltando que “el problema no es que la marcha de hoy se haya politizado”.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Racero afirmó que “obvio que es una marcha política. Pedir La Paz, pedir justicia por el atentado a Miguel Uribe, es un acto político. Marchar en sí mismo es una decisión política”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El congresista marcó una clara distinción entre la legitimidad de las expresiones públicas y el uso indebido de las mismas: “que este gobierno, como ningún otro en la historia de Colombia, ha respetado y cuidado sea quien sea el que marche”.

El legislador resaltó que la propia naturaleza de quienes ejercen el derecho a la protesta implica una carga política, una decisión consciente y una señal clara de participación ciudadana. No obstante, organizadores y autoridades han enfatizado que el hecho de marchar no debería convertirse en una herramienta de manipulación partidista.

Racero defendió dicho esclarecimiento con argumentos contundentes, insistiendo en que la movilización, por sí misma, es legítima y una manifestación clara de las demandas ciudadanas. “No hay marchas que no impliquen política, y eso no las invalida”, afirmó.

David Racero se refirió al atentado contra el senador Miguel Uribe - crédito @DavidRacero/X

No obstante, el corazón de la crítica de Racero apuntó a lo que él catalogó como la verdadera “hipocresía” detrás de algunos dirigentes y portavoces. En su pronunciamiento, denunció que varios de los supuestos líderes de la marcha se presentan como “voces de paz y no violencia” mientras, según él, “son unos instigadores profesionales. Frotándose las manos con el estado de Miguel Uribe”.

En alusión a los graves episodios de violencia política que golpearon al país, entre ellos el atentado sufrido por el senador Miguel Uribe Turbay, Racero aseguró que la demanda por justicia no debe instrumentalizarse para agitar a ciertos segmentos sociales o consolidar una narrativa de confrontación. Para el congresista, esta conducta de parte de algunos líderes empasta una genuina protesta por la paz con una estrategia de provecho político oportunista.

David Racero aseguró que las marchas del domingo 15 de junio están politizadas- crédito @DavidRacero/X

Mediante este mensaje, Racero quiso llamar la atención sobre la exigencia de coherencia ética y genuino respeto por los principios cívicos. El senador señaló que quienes se presentan como paladines de la no violencia deben estar dispuestos a asumir públicamente cualquier consecuencia de sus manifestaciones.

De lo contrario, advirtió Racero, están cayendo en una doble moral que podría poner en riesgo la confianza colectiva en la protesta social. El representante a la Cámara cerró su pronunciamiento exigiendo que el discurso de paz y justicia no se convierta en “un cheque en blanco” para cualquier tipo de presión, ni en una fachada detrás de la cual se sostengan intereses de agenda netamente política.

El domingo 15 de junio, miles de personas se reunieron en varias ciudades del país para participar en la Marcha del Silencio, convocada tras el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay - crédito @PalomaValenciaL/X

Cuántas personas participaron de las marchas

Según el Puesto de Mando Unificado, participaron más de 70.000 personas en la denominada “Marcha del Silencio” en las principales ciudades del país —Bogotá, Cali, Pereira, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, entre otras— todas movilizadas en repudio al atentado del 7 de junio contra el senador Miguel Uribe Turbay.

Las movilizaciones se desarrollaron en más de 20 ciudades, incluyendo Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cúcuta, Pereira, Manizales, Valledupar, Bucaramanga, Ibagué, Villavicencio, entre otras.

En Bogotá, la cifra se concentró en unos 70.000 asistentes, mientras que en Medellín también hubo marchas significativas, aunque sin datos exactos locales.

Carácter y tono de la protesta: La campaña fue mayoritariamente pacífica y recogida, con manifestantes vestidos de blanco, portando banderas nacionales, rezando el Credo e incluso cantando el himno.

Aunque el llamado era sin consignas políticas, se registraron protestas contra el presidente Petro y críticas a la reforma laboral, pero no se reportaron altercados graves ni enfrentamientos con autoridades .