Colombiano residente en China expuso los retos que enfrentó su hija como estudiante: “Ningún jardín recibe niños extranjeros”

El creador de contenido explicó las dificultades que ha enfretado en temas de educación para sus hijos - crédito @Davidrojas815/Tiktok

David Rojas, colombiano residente en Yiwu (China), ha logrado captar la atención de miles de usuarios en redes sociales al compartir su experiencia como padre migrante en el país asiático.

A través de su cuenta de TikTok (@davidrojas815), donde publica videos sobre su vida en esa nación, relató los obstáculos administrativos y económicos que ha encontrado para inscribir a su hija en un jardín infantil.

Para contar su experiencia, Rojas publicó un video que ya supera el millón de reproducciones, en el que detalló las dificultades propias del sistema educativo chino para familias extranjeras.

El extranjero reveló lo complicado que resultó hallar un jardín infantil para su hija - crédito Go Nakamura/REUTERS

En la grabación, señaló que la educación en China representa un gasto considerable, principalmente para quienes no cuentan con nacionalidad china. Los costos, según informó, alcanzan los $14 millones por semestre, lo que equivale al periodo comprendido entre febrero y el 30 de junio.

“La principal razón por la que vinimos a vivir acá a China es que queríamos que nuestros hijos crecieran y estudiaran acá, pero qué difícil ha sido encontrar para nuestra bebé un jardín que la reciba. Casi ningún jardín acepta niños extranjeros y los costos son elevados”, comentó Rojas en el video.

El colombiano también explicó que muchos jardines infantiles no tienen autorización para admitir menores extranjeros, ya que carecen de convenios o permisos especiales. Esta situación reduce significativamente las opciones disponibles para familias migrantes, quienes suelen verse obligadas a considerar jardines internacionales, caracterizados por tarifas todavía más altas.

El colombiano afirmó que en muchos jardínes no reciben niños extranjeros - crédito @Davidrojas815 /Tiktok

A pesar de los retos, la hija de Rojas ya inició su proceso escolar en uno de los jardines disponibles. En el video, se muestra orgulloso y emocionado al recogerla después de su primer día: “Bueno, aquí voy a recoger a mi bebé en su primer día de escuela”, dijo, y añadió con humor que aún no logra entender el idioma, aunque confía en que, con el tiempo, ambos se adaptarán.

Rojas compartió además que su hija causó una impresión positiva entre sus compañeros y maestras. “Es la sensación, dicen que tiene los ojos muy grandes y que es muy bonita”, relató.

En efecto, su testimonio provocó revuelo en redes sociales, especialmente de usuarios que les llamó la atención el estilo de vida del colombiano.

“La niña también está con cara de no entender nada”; “acá podemos ver el claro ejemplo que estados unidos no es el único país que brinda una buena calidad de vida :3″; “el rostro de la niña no es de alegría, ojalá eso cambié o sólo sea una impresión mía!”; “es muy dificil y muy complicado los estudios en ese pais piensa en el bienestar emocional de tus hijos van a terminar con estrés (sic)”, fueron algunas opiniones al respecto.

El colombiano también reveló lo que más le gusta del país asiático - crédito @Davidrojas815 /Tiktok

En otro de sus videos, Rojas compartió su percepción sobre la seguridad en el país asiático, al expresar su admiración por el ambiente tranquilo que permite a las familias vivir sin miedo a la delincuencia.

“Lo que más me ha gustado de China, sin lugar a dudas, es la seguridad, la tranquilidad. Aquí podemos andar en el día, en la noche, con el celular. No nos preocupamos porque nos vayan a robar, porque nos vayan a atracar, por nada”, afirmó Rojas mientras grababa parte de su rutina.

En su experiencia en Yiwu, su familia puede desplazarse en moto y dejar vehículos estacionados por varios días sin temor a perderlos, una realidad que contrasta con el clima de inseguridad que percibía en Colombia.

El creador de contenido expresó la importancia de este entorno seguro para la crianza de sus hijos. “La seguridad para los niños también es lo más importante y lo que más me gusta. Nuestro hijo puede salir a las 9:00 y regresar a las 10, 11:00 p. m. en su moto, yendo a pie, y no estamos preocupados porque le vaya a pasar nada malo, porque pues aquí es muy, muy, muy tranquilo”, sostuvo.