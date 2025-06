Video dejó en evidencia violenta pelea, con palos y machetes, entre manifestantes del paro nacional y un conductor: “Vea cómo está de pacífica la marcha”

crédito grupo de difusión

Las marchas convocadas como parte de la jornada del paro nacional dejaron un hecho particular que se ha hecho viral en redes sociales, luego de que varios de los manifestantes que salieron a caminar durante la mañana del miércoles 11 de junio terminaron envueltos en un caso que por poco resulta en una riña.

El caso ocurrió en concreto en una de las vías de Bucaramanga, Santander, luego de que varios adultos mayores provocaron daños en un vehículo que iba pasando por el lugar, y con una roca lo golpearon.

Esto generó que el conductor reaccionara, y no de la mejor forma, en medio del mal genio que le ocasionó ver cómo los marchantes golpeaban su automotor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esto llevó a que ambas partes se confrontaran, pero las palabras se convirtieron en improperios y en cuestión de segundos la congregación estuvo a nada de terminar convertida en un campo de batalla, porque el afectado, ni corto ni perezoso, y al ver que varios de los presentes estaban armados con palos, sacó un machete de su auto.

“Ya, ya, no peleen, no peleen, no peleen”, se escucha en el video, por parte de uno de los testigos, mientras que la misma persona le decía al conductor que siguiera su camino, y que tenía grabado todo.

En el mismo video que se hizo viral en las redes sociales se escucha al sujeto que graba decirle al hombre que salió con el machete, para que no cayera en provocaciones. Incluso, segundo antes, narra: “Vea los de la marcha cómo está de pacífica”.

Antes de irse, la víctima de los golpes en su automotor cerró gritando: “Hijuepu... tienen acabado el país”.

crédito grupo de difusión

El caso no pasó a mayores, pero dejó un clima tenso en medio de una realidad nacional convulsa, marcada por los ataques violentos, y en las que se ha invitado a bajarle a los señalamientos.

Así se adelantó la jornada del Paro Nacional: marchas convocadas el 11 de junio de 2025

El paro nacional del 11 de junio de 2025 movilizó a sindicatos, estudiantes y organizaciones sociales en las principales ciudades de Colombia, en respaldo a la consulta popular y las reformas sociales impulsadas por el gobierno de Gustavo Petro.

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a la jornada, que incluyó a agrupaciones sindicales, estudiantiles, sociales y comunitarias, con puntos de encuentro en ciudades como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali y Pereira.

La movilización buscó dar un espaldarazo al mecanismo de participación ciudadana promovido por el gobierno de Gustavo Petro para legitimar propuestas de transformación en salud, pensiones, trabajo y educación.

En Cali, los manifestantes se concentraron en los alrededores de la plazoleta San Francisco, a la espera de la llegada del presidente Gustavo Petro.

Puntos de encuentro

En Bogotá, la movilización comenzó a las 9:00 a. m. en el Parque Nacional.

En Medellín, los manifestantes se reunieron en la sede del Sindicato Adida a las 10:00 a. m., para luego marchar hacia el Parque de las Luces, donde se realizarán actividades culturales y pedagógicas.

En Barranquilla, el punto de encuentro fue la Universidad Autónoma del Caribe a las 9:00 a. m.

En Bucaramanga, la concentración inició en la Puerta del Sol a las 10:00 a. m., con un recorrido que incluirá la carrera 27 y la calle 36.

En Cali, la jornada comenzó a las 2:00 p. m. en la Plazoleta de San Francisco.

En Pereira los manifestantes se reunieron en la Estación de Megabús El Viajero a las 10:00 a. m.

Autoridades comunicaron que se recuperó la movilidad en la carrera 10 en el centro de Bogotá - crédito @BogotaTransito / X

El acceso a la plazoleta se realizó de manera organizada, mientras que en el Parque de las Banderas se sumó la delegación indígena del Cauca, que arribó en chivas para participar en la jornada.

En la capital del país las autoridades de tránsito reportaron que los manifestantes llegaron a la Plaza de Bolívar en el centro de la ciudad, y permitió recuperar la movilidad en el corredor de la carrera 10 pasadas las 12:30 p. m..