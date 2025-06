Madre permitió que su hijo pasará vacaciones con su expareja en Colombia y ahora no aparecen, esta es la historia

La madre pide a las autoridades internacionales ayuda para encontrar al menor - crédito Redes Sociales

Uno de los requisitos que se requieren para que un menor viaje en avión sin que sus padres estén a bordo es el permiso firmado por parte de ambos adultos, o en su caso, por una de las partes, siempre y cuando la otra acompañe al infante en el vuelo.

Aprobar el viaje, se convirtió en la peor pesadilla para Stephanie Kisselbach, una ciudadana venezolana que reside en Florida, Estados Unidos, que aceptó que su expareja, Kevin Blanco, pasara vacaciones con su hijo Kevin Alexander Blanco Kieselbach, de cinco años, en Medellín, Colombia.

Debido a que Kisselbach tenía la custodia del menor, su expareja la convenció de permitirle pasar un tiempo junto al menor, pero tras llegar a tierras cafeteras, el hombre y el menor desaparecieron.

“No sé dónde está. Puede estar en Venezuela, puede estar en fronteras. La verdad, no tengo conocimiento alguno”, indicó la mujer a NTN24.

En diálogo con el medio citado, Kisselbach recordó que el proceso de divorcio con Blanco fue largo y complicado, puesto que ella fue víctima de violencia doméstica, lo que se convirtió en un punto clave para que se quedara con el niño de cinco años.

“Trato de irme de la casa y es cuando él no me deja irme y es cuando se vuelve agresivo y me pega. Y yo recurro a la policía y hago la denuncia”.

En medio de la Blanco Uribe reapareció en redes sociales con un video en el que afirmó que se vio obligado a escapar con el menor porque este era víctima de maltratos por parte de su madre.

“Me vi en la necesidad de traer a mi hijo a Venezuela para que las leyes venezolanas me lo protegieran, ya que en Estados Unidos mi hijo sufría trato cruel por parte de su madre y en Estados Unidos no nos brindaban protección porque no éramos residentes ni ciudadanos americanos. Pido a las autoridades venezolanas que nos brinden protección, mi hijo no merece pasar nuevamente por maltratos físicos en su pequeño cuerpo”, indicó Blanco Uribe en la grabación mencionada.

En su defensa, la mujer indicó que la fotografía expuesta por su expareja es de un accidente que tuvo el niño durante una actividad física; de la misma forma, expuso un informe de un pediatra, que descartó cualquier índice de violencia física o psicológica en el último tratamiento al que asistió el niño de cinco años.

Además, Stephanie Kisselbach, que desconoce si el menor y su padre están en Venezuela o Colombia, activó el convenio de La Haya, un tratado internacional que protege a los menores de ser víctimas de sustracción parental.

La denuncia provocó que la justicia venezolana ordenara la restitución del menor con su madre, pero hasta la fecha, el paradero de Kevin Blanco Uribe y el menor es desconocido.

Ante las autoridades venezolanas y de Estados Unidos, Blanco Uribe secuestró al menor, así figura en el registro nacional de niños desaparecidos y explotados; además, una corte del sur de Florida declaró al adulto en desacato por desobedecer la orden fiscal, que buscar ser cumplida en Venezuela.

“Este niño fue secuestrado por su padre Kevin Blanco, quien desde el exterior se vino a Venezuela y se niega a cumplir la orden de restitución emitida por el TSJ, por lo que además está siendo investigado y solicitado por el delito de desacato y desobediencia a la autoridad”, declaró el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que designó a la fiscalía 92 en materia de protección de Niños, Niñas y Adolescentes para que haga que se cumpla la orden.