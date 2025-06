Fuertes críticas a Isabel Zuleta por insinuar que la Fundación Santa Fe, donde Miguel Uribe es atendido, se podría prestar para manipular el debate de consulta popular: “Miserable”

Fotografía de archivo de la senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta - crédito: Colprensa.

En la mañana del miércoles 11 de junio se conoció un post en X de la senadora Isabel Cristina Zuleta, del Pacto Histórico, en el que reaccionó al quinto parte médico dado a conocer por la Fundación Clínica Santa Fe sobre el estado de salud del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sobre quien se dice presentó leves síntomas de recuperación neurológica.

“Lamento profundamente que se use esta situación tan dolorosa con fines políticos por parte de la derecha, deseo que Miguel se recupere pronto pero es reprochable que intenten confundir este terrible atentado con la Consulta Popular que nada tiene que ver. Solo espero que la Fundación Clínica Santa Fe no se preste para estos fines y no estén preparando ningún anuncio médico en unas horas cuando será el debate sobre la Reforma Laboral y la Consulta Popular. Después de que habían generado un paro legislativo, la derecha ahora nos cita de manera intempestiva para las 8:30 am a plenaria del Senado”, se lee en la publicación de la parlamentaria.

El post de Isabel Zuleta

La citada publicación ha provocado un torrencial de críticas en contra de la congresista, pues contrasta con el generalizado clima de solidaridad apolítica dirigida hacia Miguel Uribe Turbay y su familia.

El representante Hernán Cadavid, del Centro Democrático, se fue lanza en ristre contra su colega oficialista: “La senadora ⁦⁦Zuleta sugiere que la Fundación Santa Fe publicaría información sobre la salud de Miguel Uribe para afectar la reforma laboral y la consulta Senadora. Usted merece que la evidencie, pero no merece respuesta”.

Hubo respuestas mucho más cortas, pero más cargadas de indignación por las declaraciones de Zuela, como la publicada por el concejal Daniel Briceño, también del Centro Democrático. “Miserable”, escribió.

Briceño mostró su indignación con Zuleta

Las críticas no sólo salieron del sector público y de políticos. El periodista y humorista Daniel Samper Ospina dejó por un momento su tono sarcástico y reprobó lo dicho por la senadora. “No recuerdo haber visto algo tan ruin, tan bajo, tan falto de empatía, como esto de la senadora Isabel Zuleta”, señaló.

El periodista no ocultó su molestia con la congresista

Desde su propia orilla ideológica surgieron reproches contra la congresista antioqueña. La concejal Heidy Sánchez Barreto, dijo que el mensaje de la senadora no es empático y no aporta a la reconciliación nacional a la que se ha llamado luego del atentado y de varios hechos de violencia y terrorismo reportados en Cauca, Valle del Cauca y Antioquia.

“Más allá de la diferencias ideológicas y políticas con el senador, hay una familia anhelando por la vida de un ser querido, un bebé que merece crecer junto a su papá. El llamado que ha hecho el presidente y hemos hecho desde varios partidos integrantes del PH, es a la solidaridad en estos momentos. En lo absoluto aporta este mensaje, que no se compadece con el mensaje de unidad nacional que se busca desde el gobierno. Además, es más bajo aún, caer en especulaciones tan decadentes”, escribió la cabildante.

Heidy Sánchez cuestionó a Isabel Zuela

Jennifer Pedraza, del partido Dignidad & Compromiso, fundado por Jorge Enrique Robledo, no desaprovechó la ocasión para decir que Zuleta se está valiendo de la crítica situación de salud de Uribe Turbay para darle prioridad a su agenda política, incluso poniendo en duda la veracidad de la información emitida por el centro hospitalario.

“Este trino de Zuleta, insinuando que la Santa Fe está esperando para anunciar quién sabe qué noticia grave sobre la salud de Miguel dizque para sabotear la consulta popular, es otra burda instrumentalización politiquera de un dolor nacional y un irrespeto inadmisible. Son capaces de crear zozobra sobre cualquier cosa para justificar su actitud hostil y posicionar narrativas revictimizantes. ¿De humanidad les queda algo? ¿La de bajar el tono no se la saben?“, se lee en el post de Pedraza.

Pedraza expuso que no está de acuerdo con Zuleta