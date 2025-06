Susana Muhamad contestó a Gustavo Petro por atentado a Miguel Uribe: “La responsabilidad del presidente es garantizar una campaña pacífica”

Tras el atentado contra el senador, la exfuncionaria recordó al presidente su deber de proteger la integridad de los aspirantes en la contienda electoral, mientras Uribe permanece hospitalizado - crédito Juan Diego Cano/Presidencia - Ministerio de Ambiente

El sábado 7 de junio, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe fue víctima de un ataque armado mientras participaba en una actividad política en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Tras el atentado, fue llevado inicialmente a la Clínica Medicentro, donde fue estabilizado de urgencia. Más tarde fue trasladado a la Fundación Santa Fe. Allí permanece en estado crítico luego de ser sometido a dos cirugías cerebrovasculares durante la noche. Las autoridades investigan lo ocurrido.

El presidente Gustavo Petro se refirió al ataque contra el senador y aspirante presidencial Miguel Uribe mediante un mensaje publicado en su cuenta de X. A dicha publicación contestó una exministra de su Gobierno, Susana Muhamad. “La responsabilidad del presidente es garantizar una campaña pacífica”, escribió la exfuncionaria pública.

En su mensaje, Gustavo Petro insistió en la necesidad de garantizar el derecho a la vida, advirtiendo que se trata de un límite que no puede ser sobrepasado. Expresó su deseo de que las familias en Colombia vivan en paz y se refirió a las “mafias” como las “costras de la humanidad”. También manifestó su apoyo a los seres queridos del congresista, reconociendo la preocupación y el sufrimiento que enfrentan por su condición médica.

El presidente Gustavo Petro condenó el atentado contra Miguel Uribe - crédito @petrogustavo/X

““Ay” Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá,que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre.Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia. Colombia da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No se como mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria (sic)“, escribió el jefe de Estado.

La exministra de Ambiente Susana Muhamad respondió al pronunciamiento del presidente Gustavo Petro señalando que el mandatario tiene la obligación de actuar frente a hechos de violencia como el ocurrido contra el senador Miguel Uribe.

Muhamad subrayó la importancia de garantizar condiciones seguras durante el periodo electoral y de rechazar sin ambigüedades cualquier expresión de violencia.

Susana Muhamad contestó a la publicación de Gustavo Petro sobre lo ocurrido con Miguel Uribe - crédito @susanamuhamad

“La responsabilidad del Presidente @petrogustavo es garantizar una campaña pacífica, anunciar medidas contundentes, y rechazar vehementemente la violencia política”, escribió Muhamad por medio de su publicación de la red social X.

Ese no fue el único mensaje con el que Susana Muhamad reaccionó a la publicación del presidente Petro. La exfuncionaria también insistió en que el Gobierno debe asumir un papel activo para evitar que la violencia altere el proceso democrático. Afirmó que el país no puede permitir un retroceso hacia épocas marcadas por el conflicto político.

“Esto implica que el gobierno debe generar las condiciones para una campaña electoral pacífica. La violencia nos regresa al pasado, hay que anunciar medidas contundentes. ¡No a la violencia política!”, escribió la exfuncionaria pública del Gobierno de Gustavo Petro.

Susana Muhamad exministra del Gobierno Petro contestó al mensaje de Gustavo Petro - crédito @susanamuhamad

Con respecto al atentado al senador, según versiones entregadas por personas presentes, Miguel Uribe Turbay fue alcanzado por disparos mientras participaba en un acto electoral en Modelia, sector ubicado en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El congresista se encontraba hablando ante asistentes cuando fue atacado con arma de fuego, recibiendo dos impactos en la cabeza. Autoridades indicaron que el agresor le disparó por la espalda.

Dos personas más, un hombre y una mujer, sufrieron lesiones durante el ataque, mientras que las autoridades lograron detener a un sospechoso menor de edad. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó que uno de los implicados fue aprehendido en el sitio del atentado. De forma preliminar, se conoció que las autoridades recuperaron el arma de fuego que habría sido usada en el hecho.