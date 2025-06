Marcelo Cezán habló sobre el equilibrio entre el teatro, la televisión y su familia: “A veces mi hijo me reclama”

El actor y presentador compartió cómo organiza su intensa agenda laboral mientras prioriza el tiempo con su esposa e hijo . crédito cortesía del Canal RCN - @michellegutty/Instagram

El actor, cantante y presentador Marcelo Cezán compartió detalles, en entrevista con Infobae Colombia, sobre cómo equilibra su apretada agenda profesional con su vida familiar

El artista, que actualmente divide su tiempo entre el teatro, la televisión y su hogar, admite que su hijo Fabricio, de 7 años, a veces le reclama por la falta de tiempo juntos. A pesar de ello, Cezán aseguró que siempre busca aprovechar al máximo los momentos que tiene con su familia, incluso si son breves.

El actor explicó que su rutina diaria está marcada por múltiples compromisos. Entre semana, participa en el reality La casa de los famosos Colombia, mientras que los fines de semana conduce el programa Bravíssimo. Además, forma parte del elenco de la obra de teatro musical Hombres a la plancha, con funciones los miércoles y jueves en el centro de eventos Royal Center, en Bogotá.

A pesar de dormir menos, el presentador asegura que encuentra momentos para su esposa e hijo, gracias a organización, actitud y compromiso - crédito @marcelocezan/Instagram

"Siempre se saca tiempo. Y, aparte, soy esposo, aparte soy papá. Entonces me toca moverme mucho, tal vez dormir un poquito menos en esta época de mi vida, pero satisfecho porque puedo hacerlo todo. Me siento bien, me siento identificado con todos mis roles“, contó en diálogo con este medio.

A pesar de esta intensa carga laboral, Cezán destacó que logra cumplir con todos sus roles gracias a una actitud positiva, una buena alimentación, ejercicio y su fe en Dios: “Yo creo que es cuestión de actitud también. De no estar en queja (...) alimentarme bien, hacer buen ejercicio, tener a Dios en mi corazón —que es importante— y saber que estoy cumpliendo una función, un rol y un propósito específico para el cual Dios me diseñó”.

En cuanto a su relación con su esposa Michelle Gutty, que también tiene una carrera activa como cantante, actriz y bailarina, Marcelo reveló que ambos han establecido una rutina nocturna que llaman “charlas de cocina”. Este espacio, aunque breve, les permite conversar sobre su día y mantenerse conectados.

El artista combina su participación en ‘La casa de los famosos Colombia’, funciones teatrales semanales y la conducción de ‘Bravíssim’, sin dejar de lado su rol como padre y esposo - crédito Teatro Nacional

“Siempre al final de la noche tenemos una rutina con mi esposa que se llama ”charlas de cocina". Entonces ahí nos vemos aunque sea 20 minuticos y hacemos el balance del día. Ella trabaja mucho también (...) Sale muy temprano en la mañana y nos despedimos, pero todas las noches no nos dormimos sin tener esa conversación de cocina: ¿Cómo te fue? ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son tus dudas?”, comentó. Además, la pareja planeó un próximo viaje para disfrutar de un tiempo más tranquilo juntos.

Respecto a su hijo Fabricio, que estudia en casa mediante educación virtual, el presentador contó que intenta compartir momentos con él durante los descansos de su jornada laboral. Ya sea leyendo un libro, viendo una serie o jugando, el actor busca calidad en el tiempo que pasan juntos: “Con mi hijo tengo la ventaja de que él estudia en casa, en educación virtual. Entonces, ahí comparto en algún break con él, vamos al saltarín, leemos algún libro, vemos alguna serie”.

Sin embargo, reconoció que no siempre es fácil y que su hijo a veces le pide más atención: “Él entiende, aunque a veces me reclama, hay que decirlo: ‘Papá, hace rato no jugamos, hace rato no pateamos la pelota’. Entonces, ahí me toca a mí aprovechar el tiempo lo más que puedo. Así tenga 20 minutitos, aprovecharlos con él. Pero ya vendrán tiempos mejores donde habrá más tiempo. Pero sí, hay que aceptar que no es fácil, que el niño reclama su atención —es un niño de 7 años nada más—”.

Con jornadas que abarcan desde rodajes hasta ensayos, el artista afirma que el esfuerzo vale la pena cuando puede responder a todos sus compromisos - crédito cortesía Canal RCN

Marcelo Cezán también reflexionó sobre el impacto que su estilo de vida puede tener en su hijo a largo plazo. Aunque admite que Fabricio podría extrañar más tiempo con sus padres, considera que el ejemplo de verlos trabajar arduamente será una lección valiosa para él en el futuro: “Esa referencia de ver a papá y mamá trabajadores, guerreando y luchando la vida, a él más adelante le va a servir mucho”.