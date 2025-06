“No permitiremos una dictadura de bolsillo”: Deluque lanza fuerte mensaje a Petro por consulta vía decreto

Senador Alfredo Deluque | (Crédito: Colprensa)

El senador Alfredo Deluque, integrante del Partido de la U, expresó su posición frente a la intención del presidente Gustavo Petro de adelantar una consulta popular mediante decreto, luego de que el Congreso rechazara el trámite de esta iniciativa.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el congresista Deluque hizo un llamado a preservar el equilibrio institucional y a respetar la separación de poderes, en respuesta a la determinación del jefe de Estado de avanzar con un mecanismo de participación ciudadana que, según ha informado el Gobierno, se fundamentaría en presuntas irregularidades ocurridas durante la votación en el Senado.

Deluque señaló que el país atraviesa un momento que considera delicado para el sistema democrático y cuestionó la decisión presidencial de persistir con la consulta, pese al pronunciamiento del Congreso.

“Es una afrenta directa a la Constitución y un intento burdo de instaurar un poder personalista, pasando por encima del Congreso y pisoteando la institucionalidad. Esto no es democracia, es autoritarismo disfrazado de participación. No permitiremos que conviertan a Colombia en una dictadura de bolsillo. ¿Qué se esconde detrás de tanta obsesión por imponer una consulta innecesaria y millonaria a toda costa?”, escribió el senador en su publicación.

En ese mismo mensaje, Deluque instó al mandatario a dejar de utilizar las redes sociales como escenario principal para defender sus decisiones y lo exhortó a llevar sus argumentos ante la justicia.

“Presidente entienda que usted no es quien define si la decisión de otro órgano del poder público es inconstitucional o no, para eso están los jueces de la república. Si tantos argumentos tiene, intentemos hacer valer en un proceso judicial, no en Twitter”, agregó.

La propuesta de consulta ha generado reacciones encontradas en diferentes sectores del espectro político. Mientras algunas bancadas respaldan la idea de convocar al pueblo para decidir sobre temas laborales y sociales, otras, como la que representa Deluque, consideran que avanzar sin la aprobación del Congreso podría representar una afectación a los principios institucionales.

Desde la Presidencia se ha planteado que el Senado habría incurrido en irregularidades al negar la posibilidad de tramitar la consulta, y por ello se ha anunciado la expedición de un decreto para continuar con el proceso.

Este argumento ha sido rechazado por la mesa directiva del Senado, que insiste en que el trámite se desarrolló conforme a la ley.

El senador Deluque también cuestionó el silencio del Gobierno frente a los requerimientos de organismos judiciales. Según reportes recientes, aún no se ha enviado la documentación que el Consejo de Estado solicitó para analizar lo ocurrido en la plenaria del Senado donde se archivó el proyecto de consulta. En su opinión, esa sería la vía institucional adecuada para resolver las diferencias entre poderes.

En medio de este escenario, se espera que el Ejecutivo emita el decreto que daría inicio al proceso consultivo. Aunque no se ha confirmado la fecha exacta, fuentes cercanas al Gobierno han indicado que su publicación podría ocurrir en cuestión de horas.

El Partido de la U ha venido adoptando una postura crítica frente a varios de los proyectos impulsados por el actual Gobierno.

En el caso concreto de la consulta popular, sus voceros han manifestado preocupación por los costos económicos y el impacto político que tendría adelantar una convocatoria nacional sin el respaldo legislativo correspondiente.

Por su parte, el presidente Petro ha insistido en que su intención es garantizar que los ciudadanos puedan pronunciarse directamente sobre temas de interés general, como las condiciones laborales y el modelo económico.

En declaraciones previas, el mandatario ha afirmado que no se trata de una confrontación con el Congreso, sino de abrir un canal de participación directa.

En este contexto, las declaraciones de Deluque se suman a las voces que cuestionan los alcances jurídicos de la figura propuesta por el presidente.

Aunque el jefe de Estado no ha respondido directamente a los señalamientos del congresista, sí ha reiterado en varios trinos recientes su interpretación sobre la legalidad del mecanismo que plantea utilizar.

Diversas organizaciones sociales, partidos políticos y juristas han solicitado claridad sobre los fundamentos jurídicos de la consulta anunciada por el Gobierno.

Algunas voces han advertido que si se expide el decreto sin el aval del Congreso, es posible que se presenten demandas ante las altas cortes para determinar si esta actuación se ajusta o no a la Constitución.

Con su pronunciamiento, Deluque busca advertir sobre lo que considera una amenaza para las reglas democráticas y hace un llamado a la institucionalidad para actuar dentro del marco que establece la Carta Política. Mientras tanto, el país sigue atento al desarrollo de este debate, que ha reactivado las tensiones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.