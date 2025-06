Sergio Fajardo aseguró que Petro está haciendo campaña con la reforma laboral: “Ahí está Benedetti de copresidente de Colombia”

El excandidato presidencial afirmó que Petro es presa de Benedetti - crédito Adrián Escandar y Miguel Gutiérrez/EFE

En entrevista con El Colombiano, el aspirante presidencial Sergio Fajardo, que ya ha estado en otras contiendas, lanzó fuertes críticas en contra de Armando Benedetti, ministro del Interior, por ser, según él, la cara política del Gobierno Petro.

Sergio Fajardo se refirió al papel que ha jugado Benedetti en el trámite de la reforma laboral en el Congreso de la República.

Dijo también que la reforma laboral y su consecuente consulta popular han sido mecanismos empleados por el Gobierno para medir el pulso electoral del país, adelantándose a la campaña política que se avecina.

“La reforma laboral es necesaria. Ahora digo un par de cosas acerca de esos temas, pero el problema aquí no es que Petro esté muy preocupado o el señor Benedetti esté muy preocupado por las clases populares y por los trabajadores de Colombia. Ellos lo que necesitan es la consulta. Es una disculpa para hacer campaña política; para ellos es irrelevante lo que pase en el Congreso. Es irrelevante la reforma. Este es un Gobierno que no ha sido capaz de transformarle la vida a las personas, de esa cantidad de palabras tan tremendas, de todas esas convocatorias al universo, nada se convierte en realidad”, señaló.

Señaló que el ascenso que ha tenido Benedetti en el Gobierno se debe a que fue artífice de la victoria de Petro en las pasadas presidenciales, en donde se le vio al actual presidente constantemente cerca de Benedetti en discursos, actividades políticas, actos de campaña.

“El señor Petro llegó a la presidencia de la mano del señor Benedetti, los vimos en las fotos de campaña juntos en el avión privado y así llegaron al poder. Y hoy el señor Benedetti es el copresidente de Colombia al lado del presidente de la República, Gustavo Petro”, señaló el exalcalde de Medellín.

Fajardo se refirió a la cercanía de Petro y Benedetti - crédito @AABenedetti/X

Sergio Fajardo confirmó que es “altamente probable” que se lance a la Presidencia en 2026

Ya hay varios precandidatos y precandidatas a las elecciones presidenciales de 2026, en las que políticos pretenden no solo reemplazar al presidente Gustavo Petro en el cargo más importante del país, sino también impedir que la izquierda y el progresismo continúen en la dirección del territorio nacional. No obstante, hay aspiraciones que todavía no se han confirmado, pero que ya suenan en las encuestas de intención de voto.

Una de las personas que está catalogada como posible aspirante es Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín que, además, ha intentado dos veces ser el presidente de Colombia, sin tener éxito (2018 y 2022). Además, en 2010 también quiso llegar a ser vicepresidente siendo la fórmula de Antanas Mockus, que perdió la contienda electoral.

Pese a que no ha confirmado su candidatura, el exfuncionario aparece liderando algunas encuestas. En una medición del Centro Nacional de Consultoría (CNC), por ejemplo, que fue divulgada en enero de 2025, ocupó el primer lugar en la intención de voto en una consulta partidista de centro, con un respaldo del 27,1%. Por otro lado,en una encuesta de Guarumo y Ecoanalítica publicada en febrero de 2025, Fajardo también hizo parte de los primeros puestos del listado, ocupando el tercer lugar, con un apoyo del 11,5%.

El excandidato aseguró que si se lanza a la Presidencia, será la última vez que lo intente - crédito Desnúdate con Eva/Instagram

Así las cosas, el exgobernador despejó las dudas sobre su futuro político, asegurando que está interesado en competir por la Presidencia y que es muy probable que se sume a la contienda electoral. Sin embargo, afirmó que la decisión no está tomada todavía, por lo que hay un pequeño porcentaje de duda al respecto. “Es altamente probable, pero no es por molestar y lo digo con seriedad. Yo quiero”, aclaró en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la presentadora Eva Rey.

Según detalló, la probabilidad de que aspire de nuevo al cargo está en un 95%. Además, explicó que no necesariamente tiene en el radar hacer alianzas, debido a que la última vez que intentó ganar las elecciones no solo no obtuvo los resultados que esperaba, sino que, además, tuvo consecuencias que lo afectaron a nivel político. “Lo que pasó en 2022, en esa coalición Centro Esperanza, que fue un fracaso electoral, y la reflexión más importante acerca del 2022 fue: yo perdí la identidad”, precisó.