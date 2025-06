Presidente Petro aseguró tras la caída de un decreto de la Conmoción interior en la Corte Constitucional el Ejército tendrá que salir del Catatumbo por falta de recursos

Petro critica la caída de un decreto que podía sostener el financiamiento del Ejército en el Catatumbo - crédito @infopresidencia/X

El presidente Gustavo Petro dirigió una nueva jornada del Consejo de Ministros televisado en la noche del martes 3 de junio de 2025.

En esta oportunidad se tocaron varios temas coyunturales, entre ellos, el presupuesto para mantener a las tropas del Ejército Nacional en el Catatumbo, que se ubicaron en ese territorio desde el recrudecimiento de la violencia por cuenta de los diferentes grupos armados a inicios del 2025.

El jefe de Estado señaló como principal culpable al presidente del Senado, Efraín Cepeda, que, según él, impidió la continuidad de la probación de los decretos de la Conmoción interior que fueron avalados por la Corte Constitucional en principio, pero que el mismo máximo órgano judicial en Colombia anuló el jueves 29 de mayo un decreto clave para el plan de ayuda a la región del Catatumbo y zonas aledañas.

Ahora puede seguirnos en Facebooky en nuestro WhatsApp Channel

“Lo que hicieron en Catatumbo y qué lamentable que se haya caído los decretos del Catatumbo. No lo puedo entender. O sea, 100 muertos, asesinados en el Catatumbo, 60 000 desplazados, terror en toda la población y no es una conmoción interior porque faltó la firma de un ministro. ¿Qué es eso? Y entonces, ¿qué es la Constitución? El derecho a defender la vida. ¿Qué es?”, comentó en su intervención.

De igual manera, aseguró que esto tendría implicaciones directas con el funcionamiento y posicionamiento de la institución castrense en el territorio que se encuentra salvaguardando la vida de la población civil.

El presidente Gustavo Petro dirigió una nueva jornada del Consejo de Ministros televisado en la noche del martes 3 de junio de 2025, donde se tocaron varios temas coyunturales, entre ellos, el presupuesto para mantener a las tropas del Ejército Nacional en el Catatumbo - crédito @infopresidencia/X

“Se ha matizado las decisiones porque prácticamente la caída de la Comisión Interior implica que el Ejército tiene que salir del Catatumbo, no hay plata para financiarlo y no hay plata no porque no hay en Colombia, sino porque el señor Cepeda. Hundió la ley de financiamiento en las comisiones terceras”, añadió el mandatario nacional.

Petro continuará con el plan Catatumbo pese a fallo de la Corte Constitucional

Gustavo Petro expresó su preocupación por la reciente decisión de la Corte Constitucional que anuló un decreto clave para facilitar la ejecución de proyectos de inversión en ciertas regiones de Colombia. Según el presidente comunicó, este marco legal buscaba impulsar nuevas iniciativas en Catatumbo, Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González en el Cesar a través de fondos provenientes de regalías.

Con esta publicación, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo pública su respuesta a la Corte Constitucional, tras hundirle un decreto que hace parte de la conmoción interior - crédito @petrogustavo/X

El presidente manifestó en la red social X su determinación de continuar con el “plan Catatumbo”, intentando adecuar las fuentes de financiación disponibles, aunque señaló que no serían las más óptimas. Petro enfatizó que el foco estaría en la preservación de la vida humana a pesar de las limitaciones: “Las fuentes de financiación serán las que nos dejen. No serán las mejores, pero se prioriza la vida humana”.

“En dos ocasiones, la Corte Constitucional tumba los impuestos que van a las petroleras; el intento de salvar las utilidades de petroleras y carboneras es inocuo, caerán por la caída del precio del carbón y el petróleo”, afirmó Petro.

A través de un comunicado, la Corte Constitucional confirmó su decisión frente a uno de los decretos de la conmoción interior en el Catatumbo - crédito @cconstitucional/X

La decisión de la Corte fue motivada por irregularidades en la firma del decreto. Concretamente, se mencionó que el documento fue firmado por un funcionario diferente a la ministra Martha Carvajalino, cabeza de la cartera de Agricultura. Además, se reveló que el entonces Ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, suscribió el decreto mientras estaba de permiso remunerado, lo cual implicaba una vacancia temporal en su cargo.

De esta forma, las tensiones entre el Ejecutivo y la Corte en torno a la gestión de recursos públicos en situaciones excepcionales continúan vigentes, en medio de su objetivo de orientar fondos al Catatumbo y otros territorios afectados, y de las novedades al interior de la Sala Plena.