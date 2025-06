Presunto acosador “enseñó” escudo de la selección Colombia tras ser increpado en el norte de Bogotá

Presunto acosador sexual fue increpado en el norte de Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

En una escena que ha generado decenas de reacciones en redes sociales, un sujeto fue increpado por algunos transeúntes por, al parecer, acosar a diferentes mujeres que transitaban solas en inmediaciones a un centro comercial del norte de Bogotá.

Los hechos se registraron en Unicentro, uno de los establecimientos comerciales más importantes de la capital colombiana. Según se observa en videos que se viralizaron en redes sociales, un sujeto que vestía con una sudadera azul y que portaba una maleta amarilla caminaba sospechosamente por los alrededores de la zona cuando fue increpado por un hombre que comenzó a grabar la escena con su teléfono celular.

Al percatarse de que estaba siendo grabado, el sindicado comenzó a taparse su rostro y a evadir los señalamientos: “Si sabe que ya lo tienen pillado por violador, ¿No es cierto?“, le decía el ciudadano que grababa lo que sucedía.

“Si la tiene clara y sigue haciendo lo mismo en el mismo sector, buscando las viejas, buscando a alguna sola, eso es lo que está buscando”, le decía el hombre visiblemente molesto al presunto acosador que, en una reacción que ha dado de qué hablar, tomó la camiseta que llevaba puesta –prenda alusiva a la selección Colombia– y comenzó a levantar el escudo de la Tricolor.

Y es que como respuesta a cualquier tipo de reclamo que le hicieran, el sindicado optó por “resaltar” el escudo de la selección Colombia, gesto que repitió durante múltiples ocasiones.

El sujeto mostraba la camiseta de la selección Colombia cuando era increpado - crédito @ColombiaOscura/X

De hecho, en el momento en el que tanto la persona que grababa, así como un guarda de seguridad acompañaban al sindicado hacia la puerta de salida, este trató de tapar su rostro con el mismo escudo de la camiseta. Además, cuando faltaba poco para que este hombre abandonara la zona, el presunto acosador comenzó a hacer algunos gestos a la cámara, simulando “tranquilidad” por la que sucedía.

La escena generó decenas de reacciones en redes sociales, donde hubo internautas que expresaron su repudio por gestos de este tipo, así como hubo quienes mostraron su inconformidad con el sujeto que grabó la escena por no golpear al presunto acosador.

El sujeto parecía "retar" a quien grabó la escena - crédito @ColombiaOscura_/X

“Y las caricias?“, ”¿Por qué muestra el escudo de la federación colombiana de fútbol si no hemos ganado nada?“, ”Faltó la recalibración cognitiva“, ”Con los antecedentes ya conocidos, la administración de Unicentro no debería permitir su ingreso“, ”Como sabe que no le van hacer nada le da igual“, fueron algunos de los comentarios al respecto.

Acoso sexual, una de las grandes problemáticas para las mujeres en Bogotá

El acoso sexual contra las mujeres en Bogotá es una problemática alarmante que afecta a una proporción significativa de la población femenina.

Según una encuesta realizada por la Veeduría Distrital en 2022, ocho de cada diez mujeres han experimentado alguna forma de acoso sexual en espacios públicos, y siete de cada diez temen sufrir un ataque sexual en el transporte o en el espacio público.

Miles de mujeres son víctima de acoso sexual a diario - crédito Andina

A pesar de estas cifras, el 89,3% de las encuestadas no denunció los incidentes, principalmente debido a la desconfianza en los canales de judicialización y al desconocimiento de los mismos

El transporte público es uno de los escenarios donde se registra una alta incidencia de acoso sexual. En 2023, se atendieron 438 casos de violencia contra mujeres en el sistema de transporte público de Bogotá. Las formas más comunes de acoso incluyen miradas lascivas, comentarios obscenos y tocamientos sin consentimiento.

La violencia sexual también se manifiesta en otros ámbitos de la ciudad. Entre enero y octubre de 2023, se registraron más de 4.000 casos de delitos sexuales contra mujeres en Bogotá, según datos de la Policía Nacional. Las localidades con mayor número de casos fueron Ciudad Bolívar, Suba, Kennedy, Bosa y Engativá