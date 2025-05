Marlon Moreno y Paola Turbay, la pareja que encendió La Venganza de Analía: “Me salvó”

Marlon Moreno y Paola Turbay brillan en “La venganza de Analía” con una conexión que trascendió la ficción - crédito @carogomezfilm/Instagram

En la segunda temporada de La Venganza de Analía, hay una pareja que está dando de qué hablar tanto dentro como fuera de la pantalla, Guillermo León Mejía y Paulina, interpretados por Marlon Moreno y Paola Turbay. Y no solo por lo que ocurre entre ellos en la historia. Detrás de cámaras, los protagonistas encontraron una conexión inesperada que Moreno no dudó en compartir públicamente.

Durante una entrevista con el programa Los Enredados, de Caracol Televisión, el actor se abrió sin reservas sobre lo que significó para él trabajar, por primera vez, junto a la exseñorita Colombia. “Lo que me dio a mí, lo que me pudo ofrecer fue mucha tranquilidad. Me divertí muchísimo. Admiré y admiro la forma como ella trabaja en el set, es demasiado concentrada”, confesó con entusiasmo.

Paola Turbay llegó al elenco en esta segunda entrega, después del éxito que obtuvo la primera temporada con Carolina Gómez en el rol protagónico femenino. En aquella etapa inicial, Moreno ya había elogiado la profesionalidad de Gómez y la admiración mutua que construyeron en el proceso. Sin embargo, con la entrada de Turbay, la dinámica dio un giro. Cambió la historia de su personaje y también la energía en el set.

“Estos dos personajes tienen una premisa y es que se aman a muerte. Eso fue algo que a mí me salvó, porque la primera temporada yo terminé solo, en donde todo el mundo me odiaba y este fue un renacer, literalmente. Es un renacer del personaje y lo hace a través del amor. En eso la responsabilidad es totalmente del personaje de Paulina, que lo interpreta Paola”, explicó Moreno.

Ese “renacer”, como él lo llama, no se limitó al guion. La química entre ambos traspasó la pantalla, y eso se refleja en cada escena. Moreno fue enfático al destacar que Turbay, además de ser “una de las mujeres más hermosas del país”, tiene una trayectoria que habla por sí sola. Su paso por Hollywood y su experiencia en producciones estadounidenses aportaron una dimensión distinta al proyecto.

“Paola es un ser tan fresco, al mismo tiempo tan disciplinada en su trabajo”, agregó Moreno, destacando también su generosidad y compromiso actoral. Para él, compartir escena con alguien así fue enriquecedor, tanto a nivel profesional como humano.

Pero no fue solo Moreno quien habló con entusiasmo. Durante la misma entrevista, Turbay apareció por sorpresa para unirse a la conversación, y ambos coincidieron en algo esencial, la fuerza de su relación ficticia nace de una conexión genuina. “Un amor único, auténtico, cómplice y eterno”, así lo describieron. Su expectativa es que esa misma energía llegue al público y logre tocar fibras, como lo hizo con ellos durante las grabaciones.

El impacto de Marlon Moreno en la televisión colombiana se ha construido a lo largo de varios años de carrera, en los que demuestra una notable capacidad para asumir roles complejos y cargados de intensidad. No se trata de una figura reciente ni de una fama pasajera, su presencia en pantalla dejó huella en producciones que ya forman parte del imaginario colectivo del país. Series como Pandillas, guerra y paz, El Capo, La saga: negocio de familia y A corazón abierto son testigo de su versatilidad, su disciplina y ese estilo tan propio que imprime a cada personaje.

Con una historia renovada y una nueva conexión en pantalla, Marlon Moreno vuelve a lucirse desde un ángulo más emocional. Esta vez, lo acompaña una colega que, según confiesa, lo ayudó a reconectarse con una versión más íntima y vulnerable de su personaje, permitiéndole explorar emociones profundas con total libertad creativa.