Imitador de Gilberto Santa Rosa en ‘Yo me llamo’ no renunció al programa, fue detenido por Migración Colombia y expulsado del país

El participante del programa ‘Yo me llamo’ fue deportado tras descubrirse la falsedad en los sellos migratorios de su documentación - crédito @migracioncol - @doblegilbertosantarosa/Instagram

Luis Adolfo Lecuna Leal, conocido por su participación en el programa de imitación Yo me llamo, de Caracol Televisión, como el doble del salsero Gilberto Santa Rosa, fue expulsado de Colombia tras descubrirse que había falsificado los sellos de su pasaporte.

Según informó Migración Colombia, no existían registros oficiales de su ingreso al país, lo que llevó a su captura y posterior entrega a las autoridades venezolanas en la frontera con Norte de Santander.

El imitador, que había ganado popularidad entre los televidentes por su talento y carisma, sorprendió al público el viernes 16 de mayo al anunciar su retiro del programa.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Luis Adolfo Lecuna Leal durante su participación en ‘Yo me llamo’ como imitador de Gilberto Santa Rosa - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En un emotivo video, Lecuna explicó que abandonaba la competencia por motivos personales y familiares, mencionando que necesitaba regresar con su esposa, que reside en Ecuador. Sin embargo, días después, se conoció que su salida no fue voluntaria, sino consecuencia de una orden de expulsión emitida por las autoridades migratorias.

De acuerdo con el comunicado oficial de Migración Colombia, durante las labores de verificación realizadas por la Regional Andina, se constató que los sellos del pasaporte presentados por Lecuna eran falsos. Además, en los sistemas de información de la entidad no figuraba ningún registro de su ingreso al territorio colombiano. Estas irregularidades llevaron a su detención y posterior deportación a Venezuela.

“En Bogotá Migración Colombia expulsó a un ciudadano venezolano que se encontraba en el país participando en un programa de televisión. Durante las labores de verificación de nuestra Regional Andina se pudo establecer que el individuo había falsificado los sellos en el pasaporte que presentó a la producción del programa y en nuestros sistemas de información no había registros de su ingreso al país”, se puede leer en el comunicado de la entidad.

Migración Colombia confirmó la expulsión de Luis Adolfo Lecuna tras descubrir falsificación de sellos en su pasaporte- crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

La noticia generó un gran impacto entre los seguidores del programa, que inicialmente creyeron en la versión presentada por el imitador. En su video de despedida, Lecuna agradeció al jurado del programa, compuesto por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, por su apoyo y consejos durante su participación. También dedicó un mensaje a su pareja, afirmando que su decisión de abandonar la competencia estaba motivada por el amor y la necesidad de priorizar a su familia.

En redes sociales, el imitador compartió mensajes de gratitud hacia el público colombiano y reiteró que su familia era su prioridad: “Debo agradecer siempre el apoyo que toda Colombia y el mundo entero me han brindado… Mi familia es mi prioridad y mi esposa es un pilar firme en toda mi carrera y vida en general, y acá estoy para ellos todo el tiempo que Dios me lo permita, así como también siempre pidiendo a Dios que todo lo bueno que tiene para mí en el futuro sea con la música y haciendo lo que más me apasiona”.

Lecuna, que ya había participado en programas de imitación en Venezuela y Ecuador, donde llegó a las etapas finales, se destacó en Yo me llamo por su gran parecido físico y vocal con el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa. Su desempeño lo convirtió en uno de los favoritos para ganar la temporada, lo que hizo que su salida fuera aún más inesperada.

Mensaje de despedida de Luis Adolfo Lecuna donde explicó su salida de ‘Yo me llamo’ por motivos personales- crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

El caso de Lecuna es el primero de este tipo en la historia del programa, que lleva más de una década al aire y ha contado con participantes de diversas nacionalidades. Aunque Caracol Televisión establece requisitos claros para los concursantes, la falsificación de documentos presentada por Lecuna pasó desapercibida hasta que fue detectada por las autoridades migratorias.

En redes sociales, los internautas reaccionaron con sorpresa y opiniones divididas ante la noticia. Algunos expresaron su apoyo al imitador, mientras que otros cuestionaron la falta de controles más estrictos por parte de la producción del programa: “Por él mismo no hacer las cosas bien”; “🤯 que tristeza 😞 como hizo esa burrada”; “😢 Excelente artista, lástima!”; “😢 Pobre Gilberto, tan excelente artista que es”; “él es yo me llamo Gilberto Santa Rosa. Qué lastima, qué necesidad de eso”.