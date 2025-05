Polémica por cambio de locación de festival de rock en Antioquia, al parecer por presiones de grupos religiosos: “Promueven comportamientos contrarios a la fe, el orden y la convivencia”

La banda paisa Witchtrap ha hecho parte del festival Viboral Rock - crédito Viboral Rock

El Carmen de Viboral se encuentra en medio de una controversia social y cultural en torno a la realización de la edición número 16 del festival Viboral Rock, un evento que desde hace más de una década hace parte del panorama artístico de este municipio del Oriente antioqueño.

Las tensiones actuales se han avivado por decisiones administrativas sobre la ubicación del evento y por pronunciamientos de grupos religiosos que cuestionan su realización en espacios públicos centrales.

El festival, que durante 2024 se celebró por completo en el parque principal del municipio como parte de una apuesta institucional por visibilizarlo, este año tendrá un cambio en su programación: mientras que las jornadas de viernes y sábado se llevarán a cabo nuevamente en el parque, el cierre del domingo fue trasladado al centro de convenciones municipal, un espacio cerrado.

La modificación fue anunciada por el alcalde Hugo Alfonso Jiménez, que argumentó que se busca descentralizar las actividades culturales y promover el acceso en otras zonas del municipio.

Esta decisión, comunicada a través de medios locales poco antes del inicio del evento, generó descontento entre los organizadores y asistentes habituales del festival, quienes esperaban mantener el modelo de acceso libre y al aire libre durante los tres días.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El malestar también se relaciona con lo que algunos sectores culturales perciben como una creciente presión de grupos conservadores.

En días recientes comenzó a circular en redes sociales un comunicado en el que se expresan objeciones al festival, aludiendo presuntos impactos negativos como consumo de sustancias, vandalismo y afectaciones al comercio.

El documento portaba los logos de organizaciones religiosas activas en el municipio: Lazos de Amor Mariano (LAM), Emaús y Dicma.

Comunicado que pide cambiar lugar para festival Viboral Rock - crédito Redes sociales

Posteriormente, dichas organizaciones desmintieron haber sido las autoras del comunicado. Sin embargo, el mensaje generó respuestas por parte de colectivos ciudadanos como la Mesa Ciudadana del Festival Viboral Rock, que rechazaron los señalamientos y defendieron el carácter cultural del evento. Esta agrupación ha enfatizado en el papel positivo que el festival ha tenido para el municipio, tanto en términos de identidad artística como de dinamización económica.

Asimismo, se han resaltado otras contribuciones del festival, como la recolección de alimentos para animales en situación de abandono, actividad que se realiza año tras año con participación del público.

Para discutir el panorama actual, se convocó a una asamblea cultural extraordinaria en la que participan representantes de instituciones y colectivos del sector. El objetivo es abrir un espacio de reflexión frente a lo que perciben como una tendencia regional a restringir manifestaciones culturales no alineadas con valores tradicionales. La reunión sigue en pie a pesar de las controversias recientes.

A nivel político, algunas voces han sido especialmente visibles en este debate. El concejal Jorge Luis Salazar, vinculado al movimiento Lazos de Amor Mariano, reconoció haber entregado al alcalde en 2024 un grupo de firmas recogidas por ciudadanos cercanos a la parroquia que solicitaban no realizar el festival en el parque. Aunque esa solicitud no prosperó, el concejal señaló que hubo quejas posteriores por actos considerados ofensivos hacia símbolos religiosos durante presentaciones artísticas. Si bien manifestó que estaría de acuerdo con trasladar el evento a otro lugar, aclaró que no ha pedido su cancelación.

El festival se ha convertido en uno de las vitrinas más importantes del rock en Antioquia - crédito Viboral Rock

Cabe señalar que el movimiento Lazos de Amor Mariano, fundado en Medellín en 1999, tiene presencia política en varias corporaciones públicas y cuenta con representación en El Carmen de Viboral. En el pasado, también ha expresado posiciones críticas frente a manifestaciones culturales que consideran contrarias a sus principios.

En 2023, durante la discusión en el Concejo Municipal sobre la declaratoria de patrimonio inmaterial para varios festivales locales, Viboral Rock fue el único que enfrentó resistencia. No obstante, recibió la denominación junto con otros certámenes culturales como el Festival Internacional de Teatro, las Fiestas de la Loza, el Festival Andanzas y el Carnavalito de Música Andina y Latinoamericana.

Aunque Viboral Rock recibe financiación pública —en 2025 el presupuesto asignado fue de 400 millones de pesos, inferior a los 450 millones del año anterior—, sus organizadores reclaman mayor participación en las decisiones sobre su ejecución. Consideran que cambios como la alteración en los espacios del evento se tomaron sin consultar a los representantes de la mesa ciudadana que funciona como órgano asesor.

La agrupación Threat también se ha presentado en el festival - crédito Viboral Rock

En el trasfondo, algunos activistas culturales advierten que persisten estigmatizaciones históricas hacia las subculturas asociadas al rock y al metal en la región. Rememoran que a mediados de los años 2000 hubo episodios de hostigamiento hacia jóvenes con estética alternativa, en un contexto de fuerte presencia paramilitar. Fue en ese entorno cuando surgió Viboral Rock como una estrategia institucional para reconocer esas expresiones culturales y garantizar el derecho a la diversidad artística.

Actualmente, el evento continúa siendo un espacio que convoca a artistas, gestores y públicos diversos en torno a la música alternativa, y su realización sigue abriendo el debate sobre los límites, retos y oportunidades de la convivencia cultural en espacios públicos compartidos.