Esta fue la primera impresión de una turista norteamericana al pasearse por Bogotá: “Me hacen pensar que estoy en Europa”

Los edificios en la ciudad la transportaron a otras ciudades, con encanto clásico - crédito @colombia_expats / TikTok

Pese a haberse mudado a Colombia, desde el norte del continente, Sam, de la cuenta Colombia exapts, no se había tomado el tiempo de recorrer Bogotá y en su primer viaje a la capital del país compartió sus impresiones sobre la Atenas Suramericana.

“Bien, Bogotá, eres bastante hermosa, me gustas. Una de mis primeras impresiones sobre Bogotá es que hay muchas calles que me hacen pensar que estoy en Europa y no en Colombia. Parece que estás como en un pueblo inglés, simplemente no puedo superarlo”, comentó, sorprendida por la influencia europea en la capital colombiana.

La migrante, que vive en la zona norte del país, destacó el aspecto de los edificios en la ciudad y su encanto clásico que la transportan a otras regiones: “Y eso no es todo, tiene estos edificios de aspecto alemán, pero no solo es en la zona G. En todos los lugares a los que hemos ido en la ciudad, hemos visto tantos edificios que parecen europeos. Me encanta y honestamente, no pudo superarlo. Es impresionante, hermoso”.

Pese a haberse mudado a Colombia, no se había animado a conocer Bogotá - crédito @colombia_expats / TikTok

Migrante coreano enlistó las razones por las que Bogotá es un gran lugar para vivir

El migrante coreano Jason Lee, conocido por su actividad en redes sociales, ha compartido su perspectiva sobre la vida en Bogotá, destacando aspectos que, según él, hacen de la capital colombiana un lugar atractivo para residir.

Durante un recorrido nocturno por la ciudad, Lee expresó su admiración por Bogotá y explicó las razones que lo llevaron a considerarla una “gran ciudad para vivir”. Aunque, según dijo, hay áreas que podrían mejorar, su experiencia general ha sido positiva y enriquecedora.

En un video publicado en sus plataformas digitales, Lee afirmó: “Sé que mucha gente debate sobre Bogotá y si Bogotá es una gran ciudad para vivir o no, pero, en mi opinión, Bogotá es una gran ciudad para vivir. ¿Saben? Hay algunas cosas que necesitan mejorar, pero, a pesar de todo, creo que realmente amo Bogotá”.

Estas palabras reflejan su entusiasmo por la ciudad, a pesar de los desafíos que pueda enfrentar.

Su amor por la ciudad, tiene que ver con su ambiente gastronómico - crédito @oppawhat / TikTok

El migrante destacó tres aspectos principales que, en su opinión, hacen de Bogotá un lugar especial. En primer lugar, mencionó la oferta gastronómica, señalando la variedad y calidad de los restaurantes que ha encontrado en la ciudad. Este punto resalta la riqueza culinaria de Bogotá, que combina sabores locales con influencias internacionales, convirtiéndola en un destino atractivo para los amantes de la comida.

Otro elemento que llamó la atención de Lee fue el clima de la ciudad. Aunque Bogotá es conocida por sus temperaturas frescas y su clima cambiante, el coreano expresó su aprecio por los días soleados, describiéndolos como “asombrosos”. Incluso dedicó un video adicional a este tema, enfatizando cómo el clima soleado logró conquistar su percepción de la ciudad.

Lee destacó tres aspectos que lo enamoran de la ciudad - crédito montaje realizado con imágenes de Unsplash y @oppawhat / TikTok

Finalmente, Lee elogió la manera de vestir de los habitantes de Bogotá, destacando su elegancia y sentido de la moda. Según sus palabras, “la gente es tan elegante aquí, cuando hablamos de moda y todo eso, la gente está tan bien vestida”. Este comentario resalta la importancia que los bogotanos parecen dar a su apariencia personal, algo que no pasó desapercibido para el migrante.

Un total de 1,8 millones de turistas internacionales visitaron Bogotá en 2024, lo que representa un aumento del 35,1% en comparación con el año anterior y una recuperación del 98% de los niveles registrados antes de la pandemia. Según los datos de la Gran Encuesta Viajeros 2024, elaborada por el Observatorio de Turismo de Bogotá, este crecimiento refleja un importante avance en la reactivación del sector turístico en la capital colombiana. El informe también destaca que los principales países emisores de visitantes extranjeros fueron Estados Unidos (16,8%), Venezuela (14,6%), Perú (9,5%) y España (8,6%), con un notable incremento en el flujo de turistas venezolanos, que casi se duplicó en comparación con 2023.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá (IDT), el estudio se basó en encuestas realizadas a más de 8.000 viajeros entre noviembre y diciembre de 2024. Este análisis no solo permite identificar el comportamiento y perfil de los visitantes, sino también evaluar su percepción sobre la ciudad. Andrés Santamaría, director de turismo de Bogotá, señaló que el informe es una herramienta fundamental para diseñar estrategias efectivas que fortalezcan el sector y mejoren la experiencia de los turistas. Además, subrayó la importancia de articular esfuerzos con otros sectores para potenciar el impacto positivo del turismo en la economía local.

En términos generales, Bogotá recibió un total de 14.074.859 turistas durante 2024, lo que representa un incremento del 14% en comparación con 2023 y del 12,9% respecto a 2019. Este crecimiento se distribuye entre visitantes internacionales y nacionales, siendo estos últimos el grupo más numeroso, con 12,2 millones de turistas colombianos. Este segmento mostró un aumento del 11,3% frente al año anterior y del 15,6% en comparación con los niveles prepandemia. Las principales regiones de origen de los turistas nacionales fueron Antioquia (9,8%), Cundinamarca (8,8%), Tolima (8,6%) y Boyacá (7,9%).