Colombia

Iván Cepeda reveló certificado médico que evidencia que está en buen estado de salud: “Estoy en las mejores condiciones para ejercer”

El documento oficial indica que el candidato presidencial está en seguimiento oncológico desde 2022, sin registrar ninguna recaída desde entonces

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Iván Cepeda mostró un certificado médico luego de que circularan versiones sobre su salud en redes sociales - crédito Iván Cepedad/YouTube

El candidato presidencial Iván Cepeda Castro (Pacto Histórico) lideró una rueda de prensa en la que dio explicaciones sobre su estado de salud, debido a desinformación que ha surgido en redes sociales con respecto a su idoneidad para ejercer la Presidencia de la República en caso de no gozar de adecuadas condiciones de salud.

Al respecto, el aspirante de la izquierda informó que se expidió un certificado médico el 14 de junio que deja en evidencia cómo se encuentra actualmente en materia de salud. En el documento se indica que el candidato tiene antecedentes de cáncer de colon, enfermedad que fue tratada con quimioterapia y una cirugía. Tuvo una recaída en ese momento, la cual fue debidamente tratada.

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“Desde el año 2022 se encuentra exclusivamente en seguimiento oncológico, con controles periódicos clínicos, estudios de laboratorio e imágenes, sin evidencia hasta el momento de nuevas recaídas de la enfermedad ni de complicaciones asociadas al tratamiento”, precisa el certificado.

Iván Cepeda Castro tuvo cáncer de colon - crédito Colprensa
Iván Cepeda Castro tuvo cáncer de colon - crédito Colprensa

Iván Cepeda señaló directamente a Abelardo de la Espriella

El aspirante presidencial indicó que la condición médica de las personas debe ser manejada con escrúpulos, teniendo en cuenta que es algo que hace parte de la intimidad. “Se trata de una esfera de la vida privada”, dijo. Sin embargo, confirmó que quienes llevan una vida pública, como él, deben informar a la ciudadanía sobre su estado de salud.

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Pero eso es una cosa y otra proceder a hacer una campaña difamatoria absolutamente falaz con relación a mi condición médica y mi estado de salud, que como ustedes pueden ver, es óptimo en este momento”, señaló, refiriéndose a la campaña del candidato Abelardo de la Espriella.

Según Cepeda, la campaña del aspirante presidencial de la derecha estaría detrás de la publicación de información “calumniosa” sobre el tema. En la rueda de prensa mostró un video compartido en la cuenta de X De la Espriella Presidente, actualmente bloqueada, en el que se indica que el candidato Iván Cepeda está “gravemente enfermo” y que tiene cáncer en “etapa avanzada, con metástasis”, algo que el aspirante ya desmintió compartiendo el certificado clínico.

En la cuenta De La Espriella Presidente se publicó un video con desinformación sobre el estado de salud de Iván Cepeda - crédito @AbelardoPTE/X
En la cuenta De La Espriella Presidente se publicó un video con desinformación sobre el estado de salud de Iván Cepeda - crédito @AbelardoPTE/X

En ese sentido, el también congresista de la izquierda aseguró que su estado de salud es bueno y que, en esa medida, no tendría ningún problema en continuar con su campaña ni con ser el presidente de Colombia, en caso de que la población así lo decida en las urnas el 21 de junio (segunda vuelta).

“Estoy plenamente facultado, capacitado. Estoy en las mejores condiciones para ejercer, no solamente lo que quede de esta campaña, sino en el futuro la Presidencia de la República al ser elegido”, indicó.

El candidato señaló entonces a su contendiente de apelar a “lo peor” y a las más bajas “trampas” con el fin de eludir un “asunto de fondo”. De acuerdo con su explicación, el aspirante de la derecha estaría evitando presentarse a un debate de cara a las elecciones presidenciales. Cepeda pidió que se establecieran reglas claras para adelantar adecuadamente ese espacio de debate, mientras que De la Espriella solicitó que estuvieran presentes sus respectivas fórmulas vicepresidenciales, algo que el candidato de la izquierda no respaldó.

Iván Cepeda señaló a Abelardo de la Espriella de hacer una campaña sucia en su contra - crédito Luisa González/Reuters
Iván Cepeda señaló a Abelardo de la Espriella de hacer una campaña sucia en su contra - crédito Luisa González/Reuters

Hasta el día de hoy, el señor De la Espriella ha rehuido a esa posibilidad y se ha escondido detrás de su vicepresidente o su fórmula vicepresidencial, claro, para que de alguna manera se pueda decir que no se ha podido lograr que los compromisarios que hemos designado para ese debate lleguen a un acuerdo”, señaló Iván Cepeda ante los medios, indicando que su abogado tomará las acciones legales respectivas.

Concluyó afirmando que De la Espriella estaría tratando de conseguir, “desesperadamente”, el apoyo de los votantes para la segunda vuelta. “Que no quede duda”, aseveró.

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