Epa Colombia logró acuerdo económico para reparar los daños que ocasionó a Transmilenio en 2019: esto se sabe del caso

Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, se encuentra recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, por los delitos que cometió en 2019 en medio de la protesta social que estalló durante el gobierno de Iván Duque.

De acuerdo con información revelada por Recaudo Bogotá S. A. S., la empresa logró llegar a un acuerdo con la empresaria y creadora de contenido, por la suma de 7.478.185 pesos por los daños que no alcanzó a cubrir la póliza de seguros en la estación.

Y es que Barrera Rojas aparece en uno de los videos destruyendo uno de los torniquetes, por lo que presentó la solicitud de reparación en contra de la bogotana.

“El día 20 de mayo de 2025, Recaudo Bogotá S.A.S. recibió de la Empresa PRODUCTOS EPA, en nombre de la señora Daneidy Barrera Rojas, la suma de $7.478.185, correspondiente al 100% del valor reclamado por concepto de lucro cesante, así como al pago del deducible asumido por esta compañía, con ocasión de los daños ocasionados por la señora Daneidy Barrera Rojas”, cita una parte del comunicado emitido por la empresa.

Así las cosas, con esta comunicación por parte de Recaudo Bogotá la empresa confirmó estar completamente reparada por parte de la empresaria por los desmanes que cometió en 2019.

Por otro lado, la empresa recaudadora quedó atenta al compromiso hecho voluntariamente por la empresaria en la audiencia, sobre un acto de arrepentimiento, reconocimiento y reparación simbólica con la entidad que se vio afectada.

“En consecuencia, Recaudo Bogotá S.A.S. se da por económicamente reparada en su integridad, respecto de los perjuicios derivados de los hechos objeto del presente incidente de reparación”, declaró la empresa.

Los recursos que presentó para quedar en libertad

De acuerdo con información revelada por Semana, la defensa de la empresaria de keratinas entabló la posibilidad de que su caso sea revisado jurídicamente y así conseguir purgar su condena en casa. El primero de esos casos se presentó el 12 de mayo de 2025, que fue negado para que se le concediera la prisión domiciliaria.

El argumento de la defensa tiene que ver con el hecho de que Barrera Rojas tiene una hija menor de dos años que todavía requiere de sus cuidados. Adicionalmente, el abogado de la empresaria considera que este distanciamiento entre madre e hija afecta los derechos fundamentales de la recién nacida.

Asimismo, el juzgado le comunicó a ese medio que la pareja de la empresaria bogotana presentó un escrito en el que informa del deseo de Epa Colombia de retomar el proyecto social que había empezado con las reclusas.

“Escrito permanente de compañera pertinente de condenada allega información de proyecto social para ser tenido en cuenta como parte de redención”, registra el juzgado.

Sin embargo, las directivas del centro penitenciario le negaron la posibilidad, argumentando que eso lo podía hacer cuando estaba fuera de la cárcel, pero que siendo una reclusa es imposible.

“Me dijeron: ‘No, ya no puedes estar en el proyecto porque tú ya estás adentro, era cuando tú estabas afuera, ya tú estás adentro’. Entonces no me han brindado como esa oportunidad de capacitar a las chicas”, explicó la bogotana en entrevista con Semana.

Por ahora, los familiares de la empresaria tendrán que esperar que se tome una decisión respecto a la solicitud que realizó Karol Samantha a las autoridades judiciales. Asimismo, sus seguidores esperan que sea tenido en cuenta el hecho de que es madre de una menor de 2 años que todavía requiere de los cuidados de su madre.