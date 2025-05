Cambio Radical apoyó la postura de Efraín Cepeda frente a la consulta popular y lanzó dardos a Gustavo Petro: “Ya se votó”

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, respaldó a la mesa directiva del Senado, como vocero de su colectividad, frente a lo expresado por Gustavo Petro con la consulta popular - crédito @cmotoa/Instagram - Andrea Puentes/Presidencia

En medio de la fuerte controversia entre el presidente de la República y el Senado, por cuenta del trámite de la consulta popular en el cuerpo legislativo, el partido Cambio Radical expresó el jueves 29 de mayo de 2025 su respaldo a la posición del titular de la corporación, Efraín Cepeda, sobre la votación de esta propuesta, que buscaba convocar a los colombianos a las urnas para expresarse sobre las reformas sociales. Con ello, la colectividad también cuestionó de frente la insistencia del jefe de Estado de convocarla por decreto.

El senador Carlos Fernando Motoa, vocero de la representatividad, dejó en claro la postura de la bancada a través de su cuenta en X, y afirmó los motivos por los cuales han salido en apoyo de lo expresado por Cepeda. “Desde el partido Cambio Radical respaldamos el mensaje que el Senado le envió al Presidente Gustavo Petro, mediante el cual le recuerda que la consulta populista ya se votó”, se leyó en el mensaje, publicado en la red social X, que generó toda clase de opiniones en las plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Motoa destacó el conocimiento del reglamento congresional y, de paso, valoró el trabajo del secretario del Senado, Diego González. “Como conocedor del reglamento del Congreso, debo hacer un reconocimiento al profesionalismo, la técnica y el buen desempeño del secretario González, que en su paso previo por la Comisión Segunda, obtuvo la experiencia para hacer frente a estos tiempos convulsos, cuando la separación de poderes y la independencia son más necesarias que nunca”, afirmó el senador en su mensaje.

Con este mensaje, el senador Carlos Fernando Motoa recordó que Cambio Radical respalda al presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el tema de la consulta popular - crédito @senadormotoa/X

La férrea postura de la mesa directiva del Senado sobre la votación de la consulta popular 1.0

Es válido precisar que el secretario González explicó que la consulta popular propuesta por el Gobierno ya se tramitó en la plenaria del Senado y fue rechazada. Toda vez que la solicitud, efectuada el 14 de mayo, no logró los votos necesarios para su aprobación, pues con un resultado de 47 votos a favor y 49 en contra, se hundió. Así pues, el anuncio hecho por el primer mandatario de que convocaría por decreto a los colombianos desde 1 de junio, para acudir a las urnas, no tiene a juicio de la corporación sustento jurídico.

Del mismo modo, en la comunicación del 27 de mayo, agregó que la solicitud cumplió con el principio de publicidad, pues fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 604 del 2025, lo que garantizó que todos los senadores tuvieron acceso a la información completa para votar con pleno conocimiento del contenido. Además, puntualizó que la solicitud fue deliberada en la sesión previa del 13 de mayo, en la que participaron no solo los senadores de todas las bancadas: también representantes del Gobierno nacional.

La discusión, en la que estuvieron los ministros del Interior, Armando Benedetti, y del Trabajo, Antonio Sanguino, se prolongó durante aproximadamente seis horas, con lo que se remarcó importancia del tema y el nivel de participación. Es por tal motivo que, en cuanto a la naturaleza jurídica de la solicitud, González aclaró que no se trataba de un proyecto de ley, sino de un mecanismo de participación ciudadana, como dice en la Constitución, en su artículo 104, y regulado por las leyes 134 de 1994 y 1757 de 2015.

El presidente de la República, Gustavo Petro, insiste en que podrá convocar por decreto la consulta popular, desde el 1 de junio; pues se cumpliría un mes desde que radicó la propuesta - crédito Presidencia

“Para este caso en concreto, el rol del Senado no consiste en legislar”, González

Del mismo modo, el secretario González expresó que este procedimiento es especial y autónomo, por ende distinto del trámite legislativo ordinario en el que los proyectos de ley se aprueban en cuatro debates y las modificaciones con actos legislativos a ocho, y que el papel del Senado se limita a emitir un concepto previo sobre la conveniencia o no de la convocatoria planteada por el primer mandatario de los colombianos, que ya avisó –en su reciente Consejo de Ministros– que está listo a emitir el decreto en mención.

“La solicitud presentada por el Gobierno nacional no es un proyecto de ley, sino un mecanismo de participación ciudadana. Por lo tanto, para este caso concreto, el rol del Senado no consiste en legislar, sino en emitir un concepto previo sobre la conveniencia de la convocatoria realizada por el presidente”, recalcó González en la misiva en la que informó al país de la posición del cuerpo legislativo; y ante lo que serían las estrategias del oficialismo para revivir una posibilidad descartada por mayoría simple.

Este fue el concepto jurídico del secretario del Senado, Diego González, sobre el trámite de la consulta popular 1.0, que se hundió el 14 de mayo en la corporación - crédito @SecreSenado/X

Todo esto surge tras la solicitud formal del jefe de Estado al Senado, en la que afirma que no se ha dado dicho concepto. “Con base en las anteriores consideraciones, el presidente de la República, junto con todos sus ministros, y en atención a lo dispuesto en la Ley 134 de 1994 y la Ley 1757 de 2015, solicita formalmente al Senado de la República emitir concepto favorable respecto de la consulta popular de carácter nacional cuyas preguntas se encuentran como anexo al presente documento”, se leyó en el documento.

Por último, fue claro en expresar que el “Senado no votó ninguna proposición” porque en el documento radicado por Petro nunca la hubo. “La solicitud no es una proposición, y tampoco fue presentada una proposición por parte del Gobierno o senadores para que fuera sometida a votación; de tal modo que no es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada”, puntualizó González en su extensa respuesta frente a los reclamos de Petro.