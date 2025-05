El audio de terror que recibió víctima de feminicidio en Atlántico por parte de su expareja, que aseguró ser brujo: “No me importa ir preso”

El padre de la víctima sospecha que su hija pudo haber sido un sacrificio en medio de un ritual satánico, y sumado al audio las autoridades buscan reafirmar o desvirtuar esta hipótesis que se manejan en medio de la indagación del caso - crédito Pexels

El caso de feminicidio de Wilmary Carolina Guerra Mantilla, una mujer de 32 años que dejó su natal Maracaibo, Venezuela, para buscar mejores oportunidades en Barranquilla, Colombia, sigue revelando detalles estremecedores.

Todo luego del revelador audio que dio a conocer el diario El Heraldo en la capital del departamento del Atlántico.

En el mensaje que la víctima tenía en su teléfono celular se confirmó además que había recibido múltiples amenazas de su expareja, Franklin Jesús Trillos Yance, señalado por las autoridades y los mismos familiares de Wilmary como el principal sospechoso del crimen.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Lo que más ha llamado la atención es que en el audio en el que Trillos lanza advertencias explícitas contra Wilmary, también lo hizo en contra de su familia, y asegurando que no tenía miedo de la justicia.

El "Violentómetro" mide riesgo de violencia hacia mujeres por parte de sus parejas - crédito Martha Alicia Tronco

Qué reveló el audio que deja más hundido a la pareja de Wilmary y apuntado como el principal sospechoso

De acuerdo con lo que contó el medio regional de la costa Caribe colombiana, Wilmary llegó a Barranquilla en 2015 y comenzó a trabajar vendiendo productos como queso, suero y arepas en los barrios populares de la ciudad.

Durante su estadía, conoció a Franklin Trillos, un hombre de la misma edad, oriundo del municipio de Malambo, con quien inició una relación sentimental.

Sin embargo, esta relación estuvo marcada por episodios de violencia, amenazas y maltratos. Esto llevó a Wilmary a separarse de él y a presentar denuncias ante las autoridades.

Por si fuera poco, el mismo diario barranquillero precisó que Trillos cuenta con antecedentes judiciales por lesiones personales culposas y violencia intrafamiliar.

A nivel nacional varios casos de violencia contra la mujer se reportaron la misma semana en Colombia, dejando a la vista el riesgo que corren a diario las mujeres el territorio nacional - crédito archivo Luis Eduardo Noriega A./EFE

Presunto feminicida se escudó en que era brujo

Uno de los audios enviados por Trillos a Wilmary, en el que se escucha al hombre amenazar con atacar a su familia en Venezuela y advertir que estaba dispuesto a terminar en prisión ha dejado atónitos a los habitantes en Barranquilla.

En el mensaje Trillos expresó: “Como no quisiste escuchar la profecía, yo me voy para Venezuela, como no quieres entender por las buenas… Esta profecía va para ellos, que yo también haré lo mismo con tu familia, no me importa ir preso, pero de que se hace venganza, se hace venganza. Yo como brujo, tú no me puedes engañar a mí”,

El padre de la víctima, Wilmer Guerra, relató que su hija había decidido mudarse a Colombia en busca de un mejor futuro, dejando atrás su vida en Venezuela.

En Barranquilla, Wilmary se esforzó por salir adelante, pero su relación con Trillos se convirtió en un obstáculo lleno de violencia.

A pesar de las denuncias interpuestas, los episodios de maltrato continuaron, y concluyeron con el homicidio de la joven.

“Cuando hablaba de profecía, él decía que la iba a matar, y tal vez de esa profecía que él estaba hablando era eso y maquinó ese sacrificio porque según tengo entendido ellos en ese mundo oscuro, por cada sacrificio que hacen van subiendo de rango. Pero como yo no creo en esas cosas ni quiero creer, tampoco me importa, lo único que es cierto es que mi hija está muerta”, explicó Guerra como soporte a una de las hipótesis que se manejan por el momento.

Y es que según el progenitor de 63 años los investigadores de la Fiscalía General de la Nación no descartan que el feminicidio de su hija tenga alguna relación con un suuesto “ritual satánico”, donde ella habría sido sacrificada en una de las fincas próximas al punto donde fue enterrada en Manatí,