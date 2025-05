Juicio a Álvaro Uribe: alias el Tuso Sierra aseguró que fue visitado en varias ocasiones para obtener su testimonio contra el expresidente

Alias el Tuso Sierra volvió a declarar en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito juicio Uribe

Este martes 27 de mayo de 2025 se reanudó el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los presuntos delitos de fraude procesal, soborno a testigos y soborno en actuación penal, que se lleva a cabo en el Juzgado 44 Penal de Conocimiento de Bogotá, a cargo de la juez Sandra Liliana Heredia.

Para esta ocasión, declaró nuevamente como testigo el exnarcotraficante Juan Carlos Sierra Ramírez, más conocido con el alias de el Tuso Sierra, pero esta vez para la defensa del líder natural del Centro Democrático, liderada por Jaime Granados, pero que hoy tuvo al abogado Jaime Lombana.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En su declaración juramentada, que no duró más de 20 minutos, el exnarcotraficante confirmó que en 2009 fue visitado en la cárcel de Estados Unidos en la que se encontraba privado de la libertad por los congresistas Piedad Córdoba, Iván Cepeda y Rodrigo Lara.

Juan Carlos 'el Tuso' Sierra aseguró que Iván Cepeda lo visitó en prisión para ofrecerle asilo a cambio de declarar en contra de Álvaro Uribe Vélez - crédito Camila Diaz/Colprensa - Carlos Ortega/EFE - Colprensa

Además, contó que en 2015, ya en libertad, recibió al periodista judicial Juan Carlos Giraldo, que, según el exnarcotraficante, le hizo ofrecimientos y propuestas.

Según alias el Tuso Sierra, la visita del periodista en Estados Unidos fue en dos ocasiones y venían de parte del exmagistrado José Luis Barceló y “de parte del fiscal de esa época”, Eduardo Montealegre, presunta víctima en este caso.

Entre los presuntos ofrecimientos, estaba un contrato con una nueva editorial porque en ese momento se encontraba escribiendo un libro, así como un anticipo de 100 millones de pesos.

“En el 2015 me había visitado Juan Carlos Giraldo. No una vez, sino dos veces, para el mismo tema: qué conocimiento tenía yo, no de Álvaro Uribe, sino de los Uribe. Yo estaba escribiendo un libro y me dijo que él tenía una editorial, que lo hiciera con él y que me adelantaba $100 millones", indicó el exnarcotraficante.

Entre los presuntos ofrecimientos, estaba un contrato con una nueva editorial porque en ese momento se encontraba escribiendo un libro, así como un anticipo de 100 millones de pesos - crédito Colprensa

Y agregó: “Me ofrecieron que no me sacaban de Justicia y Paz y que me ayudarían con un principio de oportunidad”.

En su declaración, alias el Tuso Sierra aseguró que todo quedó documentado en la carta que elaboró Diego Cadena en 2018, luego de la reunión que sostuvo con el jurista en mayo de ese año en Estados Unidos.

En respuesta a las preguntas formuladas por el abogado Jaime Lombana, el ‘Tuso’ Sierra confirmó su disposición para declarar ante la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de revelar toda la información.

Durante su declaración, admitió haber compartido detalles con el exconcejal y comerciante Juan Manuel Aguilar, que fue el primero en alertar sobre posibles presiones recibidas por el Tuso para incriminar al exmandatario.

“Cuando le comenté a Juan Manuel Aguilar, el proceso contra Álvaro Uribe ya estaba en curso y les advertí: esto va a continuar. Desde 2009 me han cuestionado sobre las supuestas relaciones de los Uribe con las autodefensas”, señaló.

En su primera declaración en este juicio, Juan Carlos el ‘Tuso”' Sierra negó rotundamente haber conocido a Uribe o haber ingresado a la Gobernación de Antioquia durante su mandato.

“¿Que qué relación tuve yo con Álvaro Uribe? Absolutamente ninguna. Jamás me he tomado un tinto con él”, declaró Sierra. “También salieron a decir que entraba por la puerta principal de la Gobernación de Antioquia cuando era Álvaro Uribe. Confundieron a Álvaro Uribe con Alberto Ortega”, agregó, desmintiendo las versiones que lo vinculaban con el exmandatario.

El Tuso Sierra Afirma No Haberse Tomado Ni Un Tinto Con Álvaro Uribe Vélez - crédito red social X

Juan Manuel Aguilar Echeverry fue el tercer testigo en declarar este lunes 26 de mayo en el juicio, donde detalló su encuentro con alias el Tuso Sierra, quién le contó lo que habría pasado en la reunión que sostuvo con Iván Cepeda, Rodrigo Lara y Piedad Córdoba.

“Él (en referencia al Tuso) estaba hablando con toda la gente, hablando de la política. Dijo que cuando estaba en prisión recibió al doctor (Iván) Cepeda, a la doctora Piedad Córdoba y a Rodrigo Lara (…), que le habían prometido muchas cosas, entre ellas asilo político para la familia”, contó el testigo.

Echeverry, cercano al Centro Democrático, le relató al abogado Jaime Lombana como fue el encuentro con alias el Tuso Sierra.

“Me dijo exactamente lo que yo estoy diciendo, que ellos habían estado allá, los doctores habían estado allá y que le habían ofrecido asilo político para la familia y otros beneficios si hablaba en contra del doctor Álvaro Uribe Vélez y el hermano”, indicó Echeverry.

Y agregó: “Yo me encontraba allá y hablaba con Roque en el momento en que hablamos mucho de política (…) Tomándonos un tinto, charlamos un rato y hablando de todas las cosas de política que pasaban en el país, por las que yo siempre me mantuve interesado y me gustaba mucho (…). Y yo le dije: por ahí me dio la información una persona, no sé si sirva de algo”.