David Racero no fue el único señalado por presunta explotación laboral: en redes reviven polémicas de líderes del Pacto Histórico

Las acusaciones contra el congresista David Racero, por presuntas condiciones laborales injustas en un negocio familiar que operó en 2020, reavivaron un debate más amplio en torno a varios miembros de la coalición del Pacto Histórico, del presidendente Gustavo Petro. La polémica comenzó con la revelación de un audio difundido por el periodista Daniel Coronell a través de la revista Cambio, donde el representante a la Cámara describía las condiciones de un puesto de trabajo en un fruver del que habría sido propietario.

“El pago es de un millón mensual. No tiene prestaciones, no tiene nada, un millón. Y sí, toca decirle que es tiempo completo. 7:00 de la mañana a 8:00 de la noche, ellos saben. (...) Un día de descanso a la semana”, se escucha decir a Racero en la grabación. El contenido generó una oleada de críticas, especialmente por provenir de un representante que respalda abiertamente la reforma laboral propuesta por el Gobierno nacional, centrada en mejorar las condiciones de los trabajadores.

En respuesta, Racero afirmó en un comunicado que “pretenden convertir este hecho en el caballo de Troya de un linchamiento mediático al que no me había visto expuesto nunca. Pretenden atacar, precisamente en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, las bases mismas de aquello que durante toda la vida he defendido”.

Sin embargo, más allá de su defensa pública, el episodio dio pie a una recopilación en redes sociales sobre otros casos similares vinculados a figuras del movimiento político que acompaña al presidente Gustavo Petro.

Diversos usuarios en la red social X retomaron publicaciones antiguas, titulares de prensa y testimonios para recordar situaciones que involucran a varios líderes del Pacto Histórico en prácticas que fueron interpretadas como abusivas, maltrato laboral o uso indebido de recursos públicos.

Uno de los mensajes más difundidos señala: “David Racero esclavizó a una mujer en su legumbrería. - Clara López llamó sirvientas a las trabajadoras domésticas. - Mafe Carrascal despidió a un escolta por contar que ella usaba el carro de la UNP para hacer trasteos. - Laura Sarabia ordenó torturar a una niñera en un sótano. - Guillermo Alfonso Jaramillo llamó HPTA a una funcionaria de un hospital. - Hollman Morris tiene decenas de denuncias por acoso laboral en RTVC. - Gustavo Bolívar llevó al suicidio a 2 jóvenes por no pagarles un trabajo que le hicieron en su hotel. - Susana Boreal y su novio insultaron y maltrataron a los miembros de su UTL. - Andrés Hernández maltrató a los trabajadores del consulado en México (sic)”.

Uno de los casos más recordados es el de Laura Sarabia, actual canciller, que fue protagonista de un episodio en 2023 que involucró a su exempleada doméstica Marelbys Meza, cuando ella se desempeñaba como jefa de gabinete del Gobierno.

Luego de reportarse la pérdida de una suma de dinero en la residencia de Sarabia, Meza fue conducida por miembros de la Policía Nacional a los sótanos de la Casa de Nariño, donde le fue practicada una prueba de polígrafo sin presencia de abogado y bajo condiciones que, según sus declaraciones, fueron de intimidación y vulneración de derechos. Aunque en principio se negó que la alta funcionaria tuviera conocimiento de estos procedimientos, la Fiscalía afirmó que sí estaba al tanto, pero las investigaciones siguen en curso.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, también fue señalado por conductas que podrían calificarse como inapropiadas en un entorno institucional. Según versiones recogidas por medios locales, el alto funcionario habría reaccionado de manera violenta ante una servidora pública de la Gobernación del Meta.

“Lo juzgan a uno por una palabra”, respondió el ministro al ser cuestionado por sus expresiones, minimizando la gravedad de la denuncia.

En el Congreso, la representante Mafe Carrascal enfrenta críticas por supuestamente haber utilizado un vehículo oficial asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP) para realizar mudanzas personales. El escolta que habría presenciado estas actividades fue, según la denuncia, despedido tras informar lo ocurrido, lo que provocó preocupación sobre las represalias al interior de las oficinas públicas.

Además, el gerente de Rtvc, Hollman Morris, también figura en este listado, pues varias periosistas y trabajadores de la entidad, denunciaron haber sido víctima de acoso o maltrato laboral durante su estadía en el medio público.

Cada uno de estos casos contribuyeron a un ambiente de creciente tensión en la opinión pública, en un escenario en el que los sectores que promueven la defensa de los derechos laborales enfrentan ahora cuestionamientos por conductas que irían en contravía de dichos principios.

