Comisión Cuarta del Senado rechazó la ponencia de la reforma laboral presentada por Aida Avella con respaldo del Gobierno Petro

Con un resultado contundente de doce votos en contra y solo uno a favor, la Comisión Cuarta del Senado rechazó la ponencia alternativa de la reforma laboral presentada por la senadora Aída Avella, del Pacto Histórico.

Este proyecto incluye las preguntas de la consulta popular y las disposiciones aprobadas previamente en la Cámara de Representantes, basadas en la propuesta inicial del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Durante su intervención, Avella destacó la difícil situación económica que enfrentan millones de trabajadores en Colombia. Según afirmó, “tenemos más de 21 millones de trabajadores que viven en la pobreza”.

La senadora citó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señalando que la profunda desigualdad que afecta al país obstaculiza su capacidad para generar riqueza y crecimiento económico.

En su discurso, Avella también criticó las políticas neoliberales implementadas desde la administración del expresidente César Gaviria, “nos trajo la destrucción de las empresas (...) Y después los tratados de libre comercio acabaron con todo lo que hacían nuestros campesinos”, eliminando muchas de las actividades productivas que solían sustentar a las comunidades rurales.

Fue así como la senadora del Pacto Histórico destacó la necesidad de implementar cambios significativos desde el Congreso para abordar estas problemáticas.

En este sentido, cuestionó las marcadas desigualdades en el sector agrícola, poniendo como ejemplo el caso de la Federación Nacional de Cafeteros. “¿Cómo es posible que el presidente de la Federación de Cafeteros se gane $150 millones mientras que el campesino cafetero no tenga ni siquiera una pensión asegurada?”, expresó Avella.

Según la legisladora, la reforma laboral representa una oportunidad para comenzar a corregir estas injusticias y avanzar hacia una mayor equidad social.

¿Qué decía la ponencia?

La congresista Aida Avella presentó una ponencia alternativa el lunes 26 de mayo de 2025, en el desarrollo del tercer debate sobre la reforma laboral en Colombia.

Según informó en su cuenta de X, esta propuesta busca implementar “cambios reales para el pueblo trabajador y sus derechos”.

El documento fue dirigido a Angélica Lozano, presidenta de la Comisión Cuarta del Senado, y plantea modificaciones parciales a las normas laborales con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo decentes y dignas en el país.

De acuerdo con el texto presentado, la ponencia se fundamenta en el artículo 150 de la Ley 5ª de 1992, que regula los procedimientos legislativos en Colombia. Aunque no se especificaron los puntos concretos de la reforma en el documento divulgado, se detalla que esta propuesta se enmarca en el Proyecto de Ley No. 311 de 2024 del Senado, acumulado con los Proyectos No. 166 de 2023, No. 192 de 2023 y No. 256 de 2023 de la Cámara de Representantes.

El objetivo principal de esta iniciativa es modificar parcialmente las normas laborales existentes y adoptar una reforma que promueva el trabajo decente y digno.

En el documento, Avella destaca que la ponencia responde al encargo legislativo y cumple con los lineamientos establecidos en la Ley 5ª de 1992. Este marco legal regula los procedimientos para la presentación y discusión de proyectos de ley en el Congreso colombiano.

La propuesta alternativa se presenta como una opción frente a las ponencias iniciales, con el propósito de enriquecer el debate y garantizar que los cambios propuestos respondan a las necesidades de los trabajadores del país.