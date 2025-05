Noche de revelaciones en ‘Yo me llamo’: los participantes se juegan su permanencia, mientras se confirma una relación

El amor estuvo en el aire - crédito Emisión Yo me llamo / Caracol Televisión

En la noche del 22 de mayo de 2025, Yo me llamo estuvo muy emocionante, pues los participantes no solo demostraron por qué deben continuar en la competencia, pues los seis participantes en riesgo convencieron a los jurados: Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, aunque a uno de ellos no le alcanzó.

Sin embargo, no solo la música conmovió, puesto que se revelaron algunos de los secretos más esperados por los seguidores del concurso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.