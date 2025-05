Boletas disponibles: Green Day abre venta general con todos los métodos de pago para su concierto en Bogotá

Ya está disponible la compra de boletas por cualquier método de pago - crédito Paramo

En la mañana del 23 de mayo se habilitó oficialmente la venta general de boletas por cualquier método de pago para el concierto de Green Day en Bogotá.

La banda estadounidense Green Day confirmó su regreso a Colombia con un concierto programado para este año (2025), un evento que ha generado expectativa entre sus seguidores en el país.

El evento, que se desarrollara en el escenario Vive Claro el 24 de agosto, un recinto con capacidad para más de 42.000 personas, ya tiene disponible sus últimas boletas a las que los fanáticos interesados bajo cualquier modalidad de pago exclusivamente por la página oficial de Ticketmaster Colombia.

De acuerdo con la información publicada por Ticketmaster, los precios de las entradas oscilan entre $263.000 y $841.000, montos que ya incluyen el costo del servicio.

La preventa, que inició el 21 de mayo, ofreció acceso exclusivo a los clientes de Claro desde las 9:00 a.m., mientras que los usuarios con tarjetas del Banco Falabella pudieron adquirir sus entradas a partir de las 10:00 a.m. Según detalló Ticketmaster, más de 7.000 boletos fueron vendidos durante esta fase inicial, lo que refleja el entusiasmo de los fanáticos por el regreso de la banda al país.

Según detalló la cuenta de Music Trends Colombia, al momento de abrirse la venta por cualquier método de pago, se registraron más de 5 mil personas haciendo fila para lograr obtener los últimos boletos, por lo que la banda se proyecta para hacer sold out.

El concierto de Green Day en Bogotá marca un esperado regreso de la agrupación, conocida por éxitos como Boulevard of Broken Dreams y American Idiot, que han consolidado su lugar como una de las bandas más influyentes del punk rock a nivel mundial. Este evento representa una oportunidad única para que sus seguidores en Colombia disfruten de su música en vivo en un espectáculo que promete ser memorable.

La noticia del regreso de Green Day ha generado una gran respuesta en redes sociales y plataformas digitales, donde los fanáticos han expresado su emoción y expectativas por el evento. La banda, que ha visitado Colombia en ocasiones anteriores, mantiene una base de seguidores fieles en el país, quienes han esperado con ansias esta nueva oportunidad de verlos en vivo.

En medio de la venta por cualquier medio de pago, los seguidores de la banda han reaccionado en redes sociales compartiendo sus experiencias de compra y mientras que algunos aseguran que lograron obtener sus boletas en minutos, otro grupo expone que la fila virtual “no se mueve”.

“Yo duré dos minutos en la fila, bendecida y afortunada”, “te odio ticketmaster, la fila no se mueve”, “lo logré”, “vamos a ir a ver a Green Day, mi niño interior no puede estar más feliz”, “quiero pagar y me dice que no puede procesar mi solicitud” fueron algunas de las reacciones en redes sociales.

Así será el escenario en Vive Claro donde se presentará la banda

El Vive Claro Distrito Cultural, ubicado en el barrio Salitre Greco de Bogotá, se prepara para recibir a la banda estadounidense Green Day el próximo 24 de agosto, marcando el inicio de los conciertos en este nuevo recinto multipropósito.

Este espacio, que actualmente alberga la experiencia inmersiva Jurassic World: The Experience, promete convertirse en un referente para eventos culturales y de entretenimiento en la capital colombiana.

El recinto, desarrollado por Claro Colombia en colaboración con la promotora de conciertos mexicana Ocesa, cuenta con una infraestructura diseñada para adaptarse a diversas actividades.

Entre sus características principales se encuentra una gradería modular y versátil, así como un pabellón Spantech de 3.800 metros cuadrados, ideal para albergar conciertos, exposiciones, eventos corporativos y expresiones artísticas. Este diseño busca ofrecer una experiencia única a los asistentes, combinando funcionalidad y sostenibilidad.

La presentación de Green Day, conocida por éxitos como American Idiot, Basket Case y Good Riddance, forma parte de su gira The Saviors Tour y marca su regreso a Colombia tras ocho años de ausencia. Este evento será el primero de una serie de conciertos programados en el Vive Claro, que también incluirá la presentación de Linkin Park en octubre de 2025, según detalló la fuente.