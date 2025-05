Marcela Reyes convocó marcha para pedir por la liberación del menor secuestrado en Jamundí: “Estoy aquí por ti, Lyan”

La DJ marchó junto a sus familiares para que los secuestradores dejen en libertad al menor - crédito @emfuror_/IG

Lyan José Hortúa Bonilla, de 11 años, fue secuestrado de su casa ubicada en Jamundí, departamento del Valle del Cauca, cuando un grupo de hombres armados arremetió en su casa y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Los hechos se presentaron el 3 de mayo, por lo que el niño completa 17 días en poder de los delincuentes y sus familiares claman por su regreso.

Angie Bonilla, madre del pequeño, compartió su desgarrador testimonio sobre la angustia que vive desde su desaparición y entre lágrimas pidió que el menor retorne a casa con su familia y seres queridos.

El temor de su mamá, en conversación con Noticias RCN, es que en cautiverio presente complicaciones con sus pulmones, pues “la última vez casi no alcanzamos a llegar”, debido a una condición de salud que presenta.

Lyan Hortúa, niño de 11 años, fue secuestrado por las disidencias de las Farc desde el 3 de mayo de 2025 - crédito @MariaFdaCabal/X

En Cali se llevó a cabo durante el fin de semana del 17 y 18 de mayo, una marcha en la que miles de ciudadanos marcharon por las calles de la capital del Valle del Cauca por la liberación del pequeño Lyan. Entre esos, estuvo la DJ Marcela Reyes, que asistió al encuentro vestida con un jean negro y una camiseta blanca con la cara del menor estampada en el frente.

Además de pedir la libertad del niño, Reyes hizo un llamado al presidente Gustavo Petro pidiendo de su ayuda para dar con el paradero de Lyan que continúa en poder de sus secuestradores: “Gustavo Petro, necesitamos de su ayuda por favor”, escribió en el clip mientras gritaba “libertad para Lyan”.

Como una ola de color blanco, los caleños se unieron con pitos, vuvuzelas y pancartas para que las autoridades no dejen de lado las investigaciones para dar con el paradero del niño. En otra parte del clip, Marcela Reyes se solidarizó con la mamá poniéndose en su posición como mamá de Valenito: “Estoy acá porque tengo un hijo y si a él le pasa algo yo me vuelvo loca, me muero, entonces hay que solidarizarse”, afirmó la DJ.

Ministro de Defensa afirma que continuarán las acciones para salvar a Lyan y capturar a los responsables - crédito @mindefensa/X

A pesar de que la DJ marchó con buenas intenciones para pedir por la liberación del menor, las opiniones en redes sociales por su presencia están divididas, pues algunos no están de acuerdo con que ella se una a este tipo de iniciativas; sin embargo, otros respaldaron a Marcela, pues es madre de un niño y en estos casos debe existir la unión como ciudadanía.

Entre los mensajes más destacados están: “Esa Marcela no hace sino figurar, ya no le creo es nada”; “Es un niño, qué le pasa a la gente, estamos muy dañados como sociedad, que regrese a su casa”; “Marcela ya no encuentra la manera para figurar”; “creo que como colombianos debemos marchar siempre en contra del secuestro, es un niño y debe estar con su familia”; “Presidente Petro haga algo, nos estamos hundiendo la inseguridad”, entre otros.

Autoridades se han pronunciado sobre el hecho

Este fue el momento en que hombres armados ingresaron a la vivienda de Lyan José Hortúa Bonilla y se lo llevaron con la empleada doméstica de la familia - crédito Fotomontaje Infobae (Tv Norte Noticias/Facebook)

Cabe mencionar que el personero de Cali, Gerardo Mendoza, destacó los esfuerzos conjuntos entre la fuerza pública, el Ejército, las autoridades locales y los organismos humanitarios para garantizar la liberación del menor: “Reclamamos como sociedad la solidaridad de todo el pueblo colombiano volcado en una sola voz, reclamando que se respete su vida y su integridad”, afirmó Mendoza durante una de las actividades en apoyo a la familia.

Las autoridades señalaron al grupo armado Jaime Martínez como el presunto responsable del hecho y ofrecieron una recompensa de hasta $200 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables. Incluso la Iglesia, la ONU y la Cruz Roja también se unieron al clamor por su liberación.