Este es el potrero en el que se presentaran Linkin Park y Green Day en Bogotá: Vive Claro

Tras siete años de ausencia en Colombia, Green Day, la banda estadounidense de punkrock, anunció una nueva gira internacional en la que se presentará en Bogotá el próximo 24 de agosto del 2025.

A diferencia de su último concierto en la capital colombiana, que se realizó en el parque Simón Bolívar, este se llevará a cabo en el Vive Claro, espacio apodado por varios internautas como “el potrero de la Esmeralda”, como parte de su gira The Saviors Tour.

En diciembre del 2024, Claro y Ocesa inauguraron en Bogotá el complejo Vive Claro Distrito Creativo, ubicado entre la Calle 53, Calle 26 y Carrera 60.

Este espacio multipropósito está diseñado para eventos masivos y cuenta con infraestructura modular y tecnología avanzada.

El complejo incluye un pabellón “Spantech de 3.800 metros cuadrados, graderías modulares y zonas verdes con sistemas de drenaje sostenible”, según la página web de Claro en Colombia.

La capacidad del lugar supera la de recintos como el Coliseo Met Plus y el estadio El Campín, con aforo estimado en más de 47.000 personas, según informó el influencer Sebasnews en su cuenta de Instagram.

Vive Claro se encuentra entre el Centro Comercial Gran Estación y el Parque Simón Bolívar, con acceso cercano a estaciones de Transmilenio como Centro Administrativo Distrital y Salitre del Greco, además de múltiples rutas de transporte público.

La “inauguración oficial”, como sitio de conciertos, será el 24 de agosto con Green Day y sus fanáticos coreando éxitos como American Idiot, Brian Stew, The American Dream is Killing Me y Boulevard of Broken Dreams.

El complejo busca ofrecer un espacio flexible para diferentes tipos de eventos, desde conciertos hasta exposiciones y ferias, “con un componente de sostenibilidad que incluye la siembra de más de 2.500 árboles”, según Claro.

Rodrigo de Gusmao, presidente de Claro Colombia, afirmó que el proyecto integra tecnología para mejorar la experiencia de los asistentes.

“Nos sumamos en este proyecto para incentivar espacios en donde la cultura y el entretenimiento generan oportunidades de desarrollo no solo en la capital sino para todo el país. Somos una compañía que ha mantenido una constante inversión en Colombia, apoyando su modernización y conectividad, y este lugar no será la excepción, tendrá conectividad de punta para generar mejores experiencias a los visitantes de este luga”, afirmó Gusmao en el 2024.

En cuestión de conciertos, este espació será “inaugurado” Por Green Day en agosto y posteriormente funcionará como escenario para Linkin Park en octubre. Ambos conciertos en 2025.

Preventa para Clientes Claro y Falabella

Según informó Ticketmaster en su página web, la preventa de entradas estará disponible el 21 de mayo de 2025, con horarios diferenciados para clientes de Claro y usuarios con tarjetas Falabella.

Los primeros podrán acceder a la preventa desde las 9:00 A.M., mientras que los segundos tendrán acceso a partir de las 10:00 A.M..

Para el público en general, la venta de entradas comenzará el 23 de mayo de 2025 a las 10:00 A.M., también a través de la plataforma de Ticketmaster. Los precios de las boletas oscilan entre $263.000 y $841.000, montos que ya incluyen el costo del servicio, según detalló el portal encargado de la distribución de los boletos.

El concierto se llevará a cabo en el Vive Claro, un recinto con capacidad para más de 42.000 personas.

Los asistentes podrán disfrutar del espectáculo desde diferentes ubicaciones, dependiendo de la acomodación que elijan al momento de adquirir sus entradas. Este evento marca el regreso de Green Day a Colombia, una oportunidad esperada por sus seguidores en el país.