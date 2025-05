Así celebraron Karina García y sus hijos el regreso de Altafulla a ‘La casa de los famosos’: “Extrañando mucho tus besitos”

Karina García reiteró que hará campaña para que Andrés Altafulla entre a la final de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN y @karinagarciaoficiall/Instagram

Andrés Altafulla cerró por todo lo alto la semana 16 en La casa de los famosos Colombia 2025, pues no solo sobrevivió a la doble eliminación, sino que también demostró que es uno de los concursantes fuertes para entrar en la final del reality, ya que le ganó a Emiro Navarro en votación.

Ante esta noticia, Karina García, junto a sus hijos, expresó la emoción que sintieron cuando escucharon que el cantante barranquillero había sido el nominado más apoyado por el público, con un 36,30 % de los votos.

“Mi amor, eres lo más lindo y noble que existe en la casa. Por eso me fijé en ti... Me gustan los corazones buenos, me gusta la gente como tú”, fue uno de románticos mensajes que Karina García envió a su pareja Andrés Altafulla.

Karina García celebró junto a sus hijos, Isa Vargas y Valentino, el apoyo que el público le dio a su pareja Andrés Altafulla en la eliminación 16 de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito @karinagarciaoficiall/Instagram

Desde la sala de su casa, Karina se dejó ver junto a sus dos hijos, la también influencer Isa Vargas y el pequeño Valentino, quienes saltaron y gritaron en cuanto Carla Giraldo y Marcelo Cezán anunciaron que Andrés Altafulla sería el primer amenazado en entrar a la casa. Minutos después revelaron los resultados de los porcentajes, en donde se evidenció que el cantante fue el más votado.

Esta placa sirvió como termómetro para medir el favoritismo del creador de contenido Emiro Navarro, quien, cuatro meses después de que inició la competencia, finalmente debutó como nominado. No obstante, Altafulla le ganó en votos, pues el magangueleño se quedó con el segundo puesto tras sacar el 32,79 %.

Por su parte, García no paró de agradecer a sus seguidores por escucharla y se comprometió a continuar su campaña para que el cantante barranquillero, que cuenta con la nominación perpetua que le impuso Melissa Gate, siga en el juego. Esto a pesar de que la modelo lo extraña.

“Mi amor, no lo puedo creer, gracias Colombia, mi amor, besitos. Una semana después sigo extrañando mucho tus besitos, mua”, escribió en una de las historias de Instagram con las que recordó el amorío que nació dentro de La casa de los famosos.

No obstante, la creadora de contenido no olvidó a los excompañeros que estuvieron a su lado en los últimos días de la competencia y que también estuvieron en riesgo de eliminación: La Jesuu, quien por tercera vez se salvó al conseguir un 11,45 %, y el ya mencionado Emiro: “Los amo. Gracias por tanto, mis bebés hermosos, ustedes son un amor”.