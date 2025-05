Yeferson Cossio reveló que jugadores del Nacional le “cayeron” a su novia: “Tienen que estar entrenando”

Yeferson Cossio reveló que algunos integrantes del club habrían contactado a su novia, generando críticas en las redes sociales - crédito @yefersoncossio - @nacionaloficial/Instagram

Atlético Nacional, uno de los clubes más destacados del fútbol colombiano, enfrenta una polémica fuera de las canchas que generó revuelo en redes sociales.

Según declaraciones del influencer Yeferson Cossio, varios jugadores del equipo habrían enviado mensajes a su novia con intenciones románticas, lo que generó su indignación.

En un video difundido en plataformas digitales, el paisa expresó su molestia al afirmar que “tiene ese DM lleno de futbolistas del equipo de Nacional, ojalá pierdan la copa. Ustedes tienen que estar es entrenando, no cayéndole a mi novia, esperando a estar soltera dos días para caerle, gonorreas, hijos de la mierda”.

Declaraciones del ‘influencer’ desataron un debate público sobre la conducta fuera del campo de futbolistas del equipo colombiano - crédito @OutofcontextFPC/X

Esta controversia surgió en un momento en el que Atlético Nacional atraviesa una de sus mejores etapas deportivas recientes.

Tras superar una crisis institucional en 2022, el equipo logró conquistar el título de liga en el segundo semestre bajo la dirección de Efraín Juárez en 2024, además de alzarse con la Copa Betplay, logrando un histórico doblete que marcó un hito en la historia del club.

Este éxito les permitió regresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde han tenido un desempeño destacado, a pesar de las derrotas en Brasil ante el Internacional de Porto Alegre y Bahía, logrando ganar ante estos mismos rivales en sus dos partidos de local en el certamen continental.

Polémica fuera de las canchas pone en el ojo público a figuras de Atlético Nacional- crédito @nacionaloficial/Instagram

Sin embargo, la controversia generada por las declaraciones de Cossio puso en el centro de atención a algunos integrantes del club, cuestionando su profesionalismo fuera del campo. El influencer no dudó en criticar públicamente a los jugadores involucrados, generando una ola de reacciones en redes sociales.

“Están de mal gusto los jugadores del Nacional”; “Otro chisme otro intento de dañar al verde”; “Porque ellos si pueden correr”; “Los futbolistas suelen tirarle a las prepagos, de qué se sorprenden?”; “Que quería? Que nadie le dijera nada?”; “Que varios futbolistas en especial colombianos que son cero cultura y apenas saben usar cubiertos le hayan caído a tu novia. Más que orgullo, eso da para preguntarse qué ven en ella que les hace pensar que tienen alguna posibilidad?”; “Parece una vieja chismosa este man”, son algunas reacciones en las plataformas digitales.

Por qué terminaron Yeferson Cossio y Carolina Gómez

La relación entre el creador de contenido Yeferson Cossio y Carolina Gómez, también influencer, comenzó en 2022. Según declaraciones de Gómez, se conocieron cuando ella asistió a una clase de marketing digital de Cossio. Inicialmente, su vínculo fue profesional, pero con el tiempo evolucionó hacia una relación sentimental. En febrero de 2025, Yeferson le propuso matrimonio a Gómez durante una proyección privada en una sala de cine, donde presentó un video con momentos significativos de su relación.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez se comprometieron y luego terminaron - crédito @yefersoncossio/Instagram

Sin embargo, en abril del mismo año, el paisa anunció públicamente el fin de su compromiso y relación con Carolina. A través de una transmisión en vivo en TikTok, explicó que la decisión fue mutua y se tomó en buenos términos, sin que mediara infidelidad. Indicó que, aunque al inicio de la relación establecieron ciertos acuerdos, con el tiempo dejaron de coincidir en varios aspectos, lo que llevó a que sus vidas tomaran rumbos diferentes.

“Caro y yo decidimos cortar la relación hace dos semanas, pero no hubo infidelidad de ninguna de las dos partes, para que luego no empiecen o si van a empezar con los chismes, para que no la chimbeen a ella (...) Al principio nosotros antes de empezar teníamos unos acuerdos, por decirlo así, resulta que mutuamente ya no estábamos de acuerdo con muchos acuerdos mutuos que nos pusimos inicialmente. Entonces, ya no íbamos en la misma onda, nuestras vidas empezaron a tomar rumbos diferentes”, expresó el influencer.

Semanas después de haber confirmado públicamente su ruptura, Yeferson Cossio y Carolina Gómez anunciaron su reconciliación. La pareja compartió un video en redes sociales en el que, con tono humorístico, representaban una supuesta infidelidad como motivo de separación, para luego revelar que todo había sido un malentendido.