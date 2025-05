Morat hizo la presentación oficial de su nuevo álbum ‘YEM’: confesaron cómo ven el futuro si decidieran separarse

Morat hizo concierto para presentar nuevo álbum - crédito Natalia Perilla

Con un escenario que evocaba un nostálgico restaurante estadounidense de los años 90, lámparas de lava, sillas de charol y un televisor de caja antigua, la banda colombiana Morat presentó ante sus seguidores y los medios nacionales en el Movistar Arena de Bogotá su nuevo álbum titulado Ya es mañana, una producción que, según ellos mismos, marca un antes y un después en su trayectoria musical.

Los artistas se dieron cita en la capital colombiana el miércoles 14 de mayo para sorprender a sus fans con un concierto que se convirtió en una experiencia cargada de emoción, recuerdos y nueva música.

Sin embargo, antes de subir al escenario, los integrantes de la banda ofrecieron una rueda de prensa en la que compartieron los detalles más íntimos del proceso creativo del disco y reflexionaron sobre el momento vital en el que se encuentran.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En las declaraciones, contaron de qué se trata el nuevo trabajo discográfico y mencionaron detalles con los que movieron las fibras, pues se planteó un escenario hipotético en el que ya no estuvieran más juntos y expresaron qué les quedaría pendiente.

Morat explicó de qué se trata su nuevo trabajo musical - crédito Natalia Perilla

“El hoy dura tan poco que cuando te das cuenta, ya es mañana”, explicó Juan Pablo Isaza, vocalista y líder del grupo, al referirse al concepto central del álbum. “Sentimos que llegó el momento de ser la banda que siempre quisimos ser. Cada segundo que pase sin que lo seamos es un segundo perdido”.

Ya es mañana es el quinto álbum de estudio de Morat y saldrá oficialmente en plataformas digitales el próximo 22 de mayo. Compuesto por catorce canciones, el disco explora temas como la nostalgia, el desamor, el paso del tiempo y la búsqueda del propósito personal, manteniendo el ADN romántico de la banda, pero también con más rock y colaboraciones, como la de Camilo y Jay Wheeler, con las que le dieron otro aire al trabajo.

El lanzamiento de este álbum no solo marca una nueva etapa para Morat en términos musicales, sino también en su forma de conectar con el público. Más allá del sonido y la puesta en escena, Ya es mañana lanza un mensaje de vivir el ahora y despertar.

Sin embargo, en medio de la conversación con los medios hubo espacio para hablar de otros momentos íntimos como lo que piensan con respecto a lo que les quedaría pendiente como banda o individuo en caso de que les tocara separarse.

“Nos quedarían pendientes muchísimas cosas, yo creo que echaríamos de menos todo y creo que al final del día también de esa falta que nos haría, encontramos mucho combustible para seguir en el día a día. Nosotros somos los primeros en reconocer lo afortunados que somos y todas las cosas chéveres que hay para hacer. Yo todavía recuerdo de la gira del año pasado, el sentimiento de estar un minuto antes del show escondidos en una vaina bajita, abrir la tela y ver a toda esa mano de gente, es un sentimiento con el que voy a quedar el resto de mi vida. Como todas esas cositas y sentir que las perdería me daría durísimo", expresó Juan Pablo Villamil Cortés.

Morat aseguró que no piensan en separarse y que extrañarían muchas cosas si llegase a pasar - crédito Natalia Perilla

Aunque algunas veces se han visto alcanzados de tiempo para cumplir con diferentes actividades que requiere su banda, compartir con sus familias y tener una vida lo más normal posible, Morat aseguró que no tienen pensado dejar el grupo ni de hacer música, incluso, comentaron cuáles son los espacios que se dan para cumplir con esos otros objetivos.

En agosto no trabajan, no hacen conciertos, no producen ni nada que tenga que ver con la banda musical, así como tampoco en diciembre, a partir del 15 de ese mes y hasta el primero de enero, procuran dejar de lado el trabajo y dedicarse a sus respectivas privacidad e intimidad, también por descansar de estar todo el tiempo juntos y de la fuerte rutina que tienen como cantantes famosos.

“Igual más de un agosto no hemos visto para componer. Entonces creo que eso habla bien del grupo”, dijo Juan Pablo Villamil Cortés.

Finalmente, Morat indicó que quiere que su música motive a la acción y al crecimiento personal. “Queremos inspirar a la gente a que haga con nosotros, a que tome acción por su vida y se convierta en su mejor versión”, y por eso aseguraron que Ya es mañana no es solo un álbum, si no es un manifiesto generacional que busca recordar que el tiempo vuela.