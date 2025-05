Congresista del Pacto Histórico negó haber notado algún tipo de fraude en la votación de la consulta popular: “No fui testigo”

El senador Pedro Flórez afirmó que la votación de la consulta se hizo en pocos minutos, cuando generalmente se dan 30 minutos a los congresistas para que lleguen y voten - crédito Prensa Senado y X

El presunto fraude que se habría presentado el 14 de mayo en la plenaria del Senado en medio del proceso de votación y en el conteo de votos de la consulta popular del gobierno de Gustavo Petro sigue sin definirse. Miembros del Gobierno y congresistas afines confirmaron que hubo irregularidades que impidieron el éxito de la iniciativa; la oposición, por el contrario, niega anomalías.

De acuerdo con el ministro del Interior, Armando Benedetti, el secretario del Senado, Diego González, que se encargó de contar los votos virtuales y manuales, habría agregado irregularmente un voto al “No”, con el fin de generar la caída de la consulta popular. Según sus cuentas, la convocatoria del mecanismo de participación tenía las mayorías y su victoria estaba más que garantizada.

“Malandrines. En este video se demuestra cómo el secretario del Senado tacha un voto del Sí y lo agrega a los votos del No después de cerrada la votación. De ahí mi reacción. Habrá denuncia penal por ese robo. Con ese voto habríamos estado 48-48 y además no dejaron votar al menos a 4 senadores por el Sí”, denunció el ministro.

No obstante, hay senadores afines al proyecto progresista del Gobierno que, presentes en la jornada de deliberación, niegan haber identificado irregularidades que hubieran derivado en un cambio del resultado. Así lo confirmó el congresista del Pacto Histórico Pedro Flórez en conversación con El Tiempo.

“Yo no he mencionado en ningún momento, por ejemplo, la palabra fraude, porque yo no fui testigo de ninguna acción que pudiera demostrar un fraude”, precisó el servidor público al medio citado.

Su postura difiere de la del ministro y de otros congresistas, como David Racero, que afirman que el secretario del Senado –que negó las acusaciones en su contra– hizo un repentino cambio de votos luego de haber cerrado la votación. Según el representante a la Cámara del Pacto Histórico, el funcionario hizo un “cambiazo” en el conteo de votos manuales, que realizó en una hoja de papel amarilla.

Las “jugaditas” de la oposición que sepultaron la consulta

Flórez insistió en que no se percató de ningún acto fraudulento, pero sí notó que la oposición recurrió a múltiples estrategias para evitar que la consulta popular fuera aprobada y convocada. A su juicio, esas “jugaditas” son tomadas con válidas en el Congreso, pero no son transparentes y ponen en duda la legitimidad del cuerpo colegiado.

Una de las herramientas que habrían utilizado los senadores opositores para poner trabas al Gobierno y su propuesta se basó en el tiempo. Flórez aseguró que la votación duró entre tres y cuatro minutos, cuando, generalmente, hay un plazo de espera de 30 minutos para permitir que los congresistas que votarán lleguen al recinto y ejerzan su derecho. No pasó así y, se cree, que de esta manera evitaron que algunos legisladores votaran por el “Sí”.

“Las mesas directivas les responden a los intereses genuinos de quienes representan. Ayer las usaron y aplicaron y le restan credibilidad, porque yo sí creo que la consulta popular tenía los votos suficientes para salir adelante”, precisó al medio.

Momento en el que Benedetti nota el presunto fraude

El rechazo a la consulta popular en la plenaria del Senado generó tensiones debido al presunto fraude denunciado por el ministro del Interior. A través de su cuenta en X, compartió un video que capturaba el momento del conteo de votos a favor y en contra de la consulta, para respaldar sus afirmaciones.

En la grabación, se evidencia que el jefe de la cartera se percató de lo que parecía ser una inconsistencia en el procedimiento e insistió en una revisión. Tras notar posibles anomalías, Benedetti reaccionó de manera enérgica, golpeando la mesa, alzando la voz y exigiendo que se repitiera la votación. Sin embargo, esta solicitud no fue atendida.

En consecuencia, informó que tomará acciones legales para que se investiguen los hechos y a los presuntos responsables.