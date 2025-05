Senador prometió renunciar a su curul en el Congreso si la consulta popular del Gobierno Petro supera el umbral de los 13 millones de votos

Antonio Zabarain, senador de la República por el partido Cambio Radical, prometió renunciar a su curul - crédito Colprensa/Canal Congreso

En la plenaria del Senado de la República del 13 de mayo de 2025 comenzaron las discusiones para aprobar o no las 12 preguntas de la consulta popular, que radicó el Presidente de la República, Gustavo Petro, el Día Internacional del Trabajo.

A lo largo de la sesión, congresistas de posición y de gobierno expusieron sus argumentos de porque no debería aprobarse la iniciativa con la que la actual administración busca revivir la reforma laboral que se hundió en la Comisión Séptima del Senado.

A su turno, Antonio Zabarain, senador de la República por el partido Cambio Radical, prometió renunciar a su curul si el mecanismo de participación ciudadana que propone el presidente Petro supera el umbral de los 13 millones de votos.

El congresista justificó su decisión, argumentando que en caso de ser aprobada, significa que estaba equivocado en su pensar y que no comprendió las necesidades del pueblo colombiano. Incluso, dijo que no volvería a aspirar a un cargo de elección popular relacionado con el Congreso de la República.

“Yo quiero terminar con esto. Y los que me conocen saben que soy un hombre de palabra. Si la consulta logra el umbral, renuncio a mi credencial porque ello me haría caer en cuenta que estaba equivocado y que no estoy sintonizado con la clase obrera y trabajadora. Eso es razón más que suficiente para no llegar más nunca a este recinto sagrado. Mil gracias”, señaló.

El senador del grupo político que lidera el exvicepresidente Germán Vagas Lleras cuestionó los costos y conveniencia de la consulta. Desde su perspectiva, gastar más de $700.000 millones es un despropósito, teniendo en cuenta las necesidades del territorio y la delicada situación fiscal que experimenta el país.

¿Cuál es la posición de los partidos políticos frente a la consulta popular?

Mientras avanza el debate de la consulta popular en el Congreso de la República, varios de los partidos políticos fueron dejando entrever cuál sería su posición con respecto a la iniciativa. El Partido Conservador anunció que no votaría a favor de la consulta.

“El Partido Conservador de Colombia, de manera unánime y en ejercicio de su coherencia ideológica, rechaza categóricamente la propuesta de consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro en torno a la reforma laboral. Esta decisión no es individual: es una posición firme del partido y una directriz clara para toda nuestra bancada en el Congreso: votaremos NO”, puntualizó la colectividad en un comunicado de prensa.

Basan su posición en las dudas que generan las preguntas del Gobierno Petro, además del elevado costo para implementar el mecanismo de participación.

“Consideramos que esta consulta es engañosa, representa un gasto inoficioso de recursos públicos, innecesario, desproporcionado e irresponsable en medio de la crisis fiscal que enfrenta el país. Según estimaciones del propio Ministerio de Hacienda, una consulta de esta magnitud podría costar más de 500 mil millones de pesos, y el señor Registrador ha informado que superaría los 750 mil millones. Sin contar los costos operativos de las fuerzas de seguridad y orden público”, destacó.

Y agregó: “Todo esto, sin garantizar ningún efecto vinculante real, dado que se consulta sobre una ley ya debatida y archivada por el Congreso, que además no busca garantizar nuevos derechos, sino vender como novedad lo que ya existe o puede ajustarse por decreto”.

El Partido de la U anunció que apoyará la apelación al hundimiento de la reforma laboral - crédito @partidodelaucol/X

En contraposición, el Partido de la U anunció que votará a favor de la consulta “con el objetivo de que esta iniciativa tenga una nueva oportunidad de un debate amplio, constructivo y democrático”.

En ese sentido, hizo un llamado a todas las fuerzas políticas para que se sumen a esta iniciativa, “con el único propósito de construir una reforma laboral equilibrada que promueva la generación de empleo formal, mejore las condiciones laborales y contribuya a la reactivación económica que tanto necesita nuestro país”.