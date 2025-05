Ana Karina Soto reveló que recibió amenazas por un comentario sobre La Toxi Costeña: “Me duele y me angustia”

La presentadora denunció insultos y mensajes intimidatorios después de opinar sobre conflictos en ‘La casa de los famosos Colombia’ - crédito @karylamas/Instagram - cortesía del Canal RCN

Tras un comentario emitido en el programa matutino Buen día Colombia, la presentadora Ana Karina Soto enfrentó una ola de ataques, insultos y amenazas que generaron preocupación tanto en su vida personal como profesional.

La controversia surgió luego de que Soto opinara sobre las dinámicas entre los participantes del reality La casa de los famosos Colombia, específicamente sobre Karina García, Andrés Altafulla y La Toxi Costeña. La presentadora sugirió que esta última podría estar celosa de la relación entre García y Altafulla, lo que desató una fuerte reacción en redes sociales.

El comentario de la presentadora se dio en el contexto de un análisis sobre los conflictos que se desarrollaron dentro del programa, particularmente tras la eliminación de Karina García el domingo 11 de mayo.

En Instagram, la presentadora expresó su desconcierto por la virulencia con la que fue atacada: “Jamás imaginé que eso desataría tanto odio” - crédito @karylamas/Instagram

Durante su participación en el programa matutino, García habló sobre sus diferencias con La Toxi Costeña, que previamente la había acusado de no poder mantener una amistad con hombres sin involucrarse sentimentalmente. Estas tensiones fueron el tema central del debate en el que Soto expresó su opinión, lo que provocó una ola de críticas hacia ella.

En sus redes sociales, la presentadora expresó su tristeza y temor ante la magnitud de los ataques recibidos. En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Soto expresó: “Hoy me siento profundamente triste y asustada. En 25 años de carrera como presentadora, nunca había vivido una situación como esta. Hice un comentario en uno de los programas que conduzco, sin ninguna mala intención, como parte de la dinámica de debatir situaciones y comportamientos que vemos en La casa de los famosos Colombia. Jamás imaginé que eso desataría una ola de ataques, ofensas, insultos, odio y hasta amenazas hacia mi y mi familia”.

La presentadora también destacó que su trayectoria profesional ha estado marcada por el respeto y la responsabilidad, alejándose de polémicas y escándalos. “Siempre he hecho mi trabajo con mucho respeto, amor y profesionalismo. No me mueve el morbo, ni el escándalo, ni la cizaña, ni la falta de respeto, y mucho menos el odio, sino la responsabilidad de comunicar y entretener, con credibilidad y respeto desde el amor”, añadió.

La Toxi Costeña ha sido protagonista de enfrentamientos dentro de la casa estudio, incluyendo un conflicto con Karina García que dividió a los seguidores del programa - crédito cortesía del Canal RCN

Soto asumió sus palabras y ofreció disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos: “Mi intención jamás fue herir, perjudicar o irrespetar a nadie, ni a ella ni a su familia. Asumo lo que dije y como lo dije, simplemente fue una opinión, una percepción de algo. En ningún momento la ofendí, la ataqué o la agredí, y si su fandom o su familia lo sintieron así, les ofrezco una disculpa”.

El impacto emocional de esta situación también afectó a su entorno familiar. Ana Karina compartió que su padre, su hermana y su pareja, el actor Alejandro Aguilar, están preocupados por los mensajes de odio que ha recibido.

“Lo pensé mucho antes de pronunciarme, pero es importante reflexionar sobre lo que está pasando. Gracias de corazón a quienes me han enviado sus mensajes de apoyo, de amor, de cariño, de admiración y de amistad. Los recibo con mucho cariño, los necesito más que nunca”, concluyó la presentadora.

En una historia de Instagram, la presentadora insistió en que no hubo intención ofensiva y aceptó que pudo haber interpretado mal las dinámicas del programa - crédito @chismealetoso/Instagram

La controversia se originó en un contexto de alta tensión dentro del reality, donde La Toxi Costeña, cuyo nombre real es Cindy Ávila, protagonizó varios enfrentamientos, incluido uno con Karina García. Ávila, conocida por su carisma y humor en redes sociales, ha sido una figura destacada en la segunda temporada del programa, pero también ha estado en el centro de diversas polémicas. En este caso, su conflicto con García escaló hasta el punto de generar divisiones entre los seguidores del programa.

Ana Karina Soto explicó que su comentario fue una interpretación basada en las dinámicas observadas en el reality. “Comentamos lo que vemos y lo que pasa en La casa de los famosos, pero sin ningún odio, sin ninguna mala intención. Fue un comentario suelto que hice sobre La Toxi Costeña. A muchas mujeres les pasa: les gusta una persona, pero no quieren demostrar sus sentimientos y prefieren camuflarlos en una amistad”, expresó en una historia publicada en Instagram.

La presentadora también reconoció que pudo haberse equivocado en su percepción o en la forma en que expresó su opinión: “Quizá fue simplemente una percepción que me dio La Toxi por su comportamiento dentro de la casa. Me puedo equivocar como cualquier persona”.