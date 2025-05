Esta es la millonada que cuesta el vestido que lució Karina García durante la gala donde fue eliminada de ‘La casa de los famosos’

Karina García presumió elevado costo del vestido que llevó en la gala de 'La casa de los famosos Colombia 2025' - crédito cortesía Canal RCN

Karina García, la exparticipante más polémica de La casa de los famosos Colombia 2025, por los diferentes señalamientos que recibió durante su participación en los que la acusaron de hacer parte de varios triángulos amorosos, no solo fue tendencia por su salida del programa, también generó conversación con el precio del vestido que usó en su última gala.

En una conversación que sostuvo la modelo paisa, con La Jesuu y su pareja, Andrés Altafulla, minutos antes de abandonar el reality, sorprendió al afirmar que el diseño rojo que usó para su salida costaba “treinta millones de pesos”, además de sostener que esta prenda para ella, era de las más económicas que llevó al programa. “barata”, agregó.

a última conversación que tuvo Karina García en La casa de los famosos con su amiga de competencia Valentina Ruiz, mejor conocida en redes sociales como La Jesuu, y en la que estuvo presente su pareja, Altafulla, ocurrió en el cuarto de maquillaje mientras se terminaban de alistar para la transmisión en vivo.

Allí, La Jesuu, que le ayudaba a la modelo paisa a ajustar su traje en la espalda, preguntó: “Kary, ¿cuánto puede valer un vestido de estos?”, a lo que la influencer, de forma espontánea, contestó: “Pues eso son como treinta”.

Asombrada por la cifra, la también empresaria de pelucas contra-preguntó para reconfirmar lo escuchado: “¿¿Millones??”.“Sí, pero pues tampoco es tanto, es de los baratos que traje. Pero es porque es de un diseñador ahí”, respondió Karina.

Luego de un espacio de silencio y ante la sorpresa, La Jesuu afirmó que, en su caso, no haría una inversión tan grande en una prenda:“No, mi amor. No, mi ciela. Yo tampoco sé de moda, pero mejor me voy para mi centro y si me piden 200 mil, les digo que me lo dejen en 180. No pago más, jamás. Yo sé que las mujeres femeninas son así, pero yo no. A mí no me importa”.

Por su parte, Andrés también lanzó su apunte, compartiendo que esa suma le parecía una exageración: “No, yo tampoco como de esa monda. No tengo nada en contra de ello, pero no como de esa monda. A mí, como hombre, no me importa”.

Karina García contó qué pasara con su relación con Andrés Altafulla después de La casa de los famosos Colombia 2025

La modelo paisa estuvo como invitada en el programa Mañana expréss donde habló de diferentes temas, como la infidelidad de la que la acusan con la expareja de Marcela Reyes, pero también si esperará al cantante cuando este salga de la competencia.

Y es que los sentimientos dentro de la casa estudio aumentan debido al encierro, pero todo indica Karina tiene una idea diferente afuera.

De acuerdo con la antioqueña, “los sentimientos allá se intensifican demasiado, me encanta, lo quiero, pero enamorada tampoco, tampoco voy a ser mentirosa, nos tenemos que conocer aquí afuera”.

Otra de las cosas que reveló García en su paso por el matutino del Canal RCN, tiene que ver con el pacto qué hicieron Altafulla y ella antes de resultar eliminada de la convivencia.

“Yo espero y aspiro que no se vaya a dejar porque allá lo tratan súper mal, es una persona increíble. Lo voy a esperar, claro, nosotros hicimos un pacto de que él se va a portar bien, vamos a ver, yo también me voy a portar juiciosa, ojalá no la embarré porque con los hombres sí soy vengativa, me la hace me las paga, con las amigas no, pero con los hombres sí“, terminó por responder la modelo.

Así las cosas, será afuera, en la realidad, donde el barranquillero tendrá la oportunidad de mostrarle si sus sentimientos son reales o todo se trató de una estrategia.

En redes sociales se han hecho virales varios videos del artista en los que se ve visiblemente afectado por la salida de su pareja dentro de la competencia. Por eso, algunos seguidores de la pareja afirma que aunque Karina diga que no está enamorada, algo diferente muestra Altafulla en sus emociones.