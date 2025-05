Reclamo de subcontratistas del Metro de Bogotá prende alertas sobre posibles fallas en la cadena de contratación

Una parte de los subcontratistas vinculados a contratistas del proyecto exige el pago de más de $6.000 millones - crédito Alcaldía de Bogotá

Con un avance superior al 51 % en las obras del Metro de Bogotá, un grupo de subcontratistas ha presentado denuncias por deudas que ascienden a unos seis mil millones de pesos.

De acuerdo con un reporte de El Espectador, esta deuda ha generado tensiones que involucran a diversas partes de la red de contratistas, incluido el concesionario chino Metro Línea 1 y la Empresa Metro de Bogotá (EMB). Además, los reclamantes han indicado que están preparando una demanda colectiva contra estas entidades.

El problema radica en la compleja estructura de subcontratación derivada del modelo de concesión de este megaproyecto.

En este modelo, el constructor principal tiene libertad para subcontratar a múltiples niveles, lo que ha generado cadenas de contrataciones difíciles de rastrear y supervisar.

Javier Descarga, interventor de la obra, explicó al medio: “Aguas abajo hay hasta tres cadenas, que nadie monitorea y que, por su dimensión, supera cualquier capacidad”. Esto significa que mientras la firma interventora española PMO puede auditar al primer círculo de contratistas, el resto opera fuera de su control.

Mientras la Alcaldía destaca que las obras del metro ya superaron el 51 % de avance, continúa el inconformismo de un grupo de subcontratistas que denuncia falta de pagos - crédito Metro de Bogotá

En la base de esta situación también se encuentra, según las denuncias, un supuesto secretismo por parte del concesionario principal.

El medio señala que Metro Línea 1 ha sido reacio a divulgar detalles de su red de subcontratistas. En respuesta a un derecho de petición enviado por el medio, el concesionario argumentó que esta información es confidencial y solo puede ser revelada mediante una orden judicial.

A pesar de que, según la interventoría, los recursos financieros del proyecto están garantizados, los problemas en los niveles bajos de la cadena de contratistas persisten.

“Por eso exigimos pulcritud en los pagos escaleras abajo y que no sea el obrero, el más débil, quien se vea afectado”, afirmó Descarga en declaraciones recogidas por el medio.

Sin embargo, las protestas y las denuncias de los trabajadores demuestran que ese objetivo aún no se cumple. Yang Qiwu, representante del concesionario chino, aseguró que los pagos se realizan puntualmente, siempre y cuando los contratistas entreguen oportunamente sus documentos. Según esta versión, los retrasos documentales serían una de las principales fuentes del conflicto.

Frente a las controversias por los pagos pendientes a los subcontratistas, la interventoría ha reiterado que los retrasos no se deben a falta de recursos, ya que el proyecto cuenta con la liquidez necesaria para cumplir con sus obligaciones - crédito Alcaldía de Bogotá

Entre las denuncias, se encuentran casos como el de Fredy Suárez, representante legal de Mafre Ingeniería, quien asegura que un contrato firmado con el subcontratista Cemex para instalar mallas en el marco del proyecto no se ha cumplido financieramente.

“Pedimos que nos paguen lo que hicimos. No nos han respondido y no tenemos a quién acudir, pues tanto la EMB como el concesionario dicen que no tienen responsabilidad”, comentó Suárez al medio.

Sin embargo, según fuentes cercanas a Cemex citadas por El Espectador, el incumplimiento contractual de Mafre Ingeniería y presuntos cobros excesivos estarían en la raíz del desacuerdo.

Otro caso destacado involucra al Consorcio Proyecto Metro (CPM), encargado del traslado de redes, el cual sostiene que el consorcio chino no le ha pagado en su totalidad. Según el despacho del abogado Abelardo de la Espriella, que representa a CPM, la falta de pago desencadenó una denuncia en diciembre pasado.

Por su parte, Metro Línea 1 responde que sí ha efectuado los pagos correspondientes y que, incluso, terminó el contrato de CPM debido a incumplimientos.

Se sabe que el conflicto continúa en un limbo legal, con subcontratistas vinculados a CPM que esperan resolución mientras las obras avanzan.

Los afectados ya manifestaron ante el Concejo su preocupación por lo que consideran una falta de acción por parte de la Empresa Metro de Bogotá (EMB) - crédito TransMilenio

El impacto de estas disputas no ha llegado aún a los estrados judiciales de forma oficial, según declararon tanto la EMB como la interventoría y el concesionario a El Espectador. Sin embargo, el anuncio de una demanda colectiva por parte de los afectados plantea una nueva fase de confrontación legal. Además, las quejas contra Leonidas Narváez, gerente de la Empresa Metro de Bogotá, han sido formalizadas ante la Procuraduría General de la Nación.

Mientras tanto, en el cronograma general del proyecto, las autoridades han destacado que todos los desembolsos económicos se han realizado en tiempo y forma. Según Adriana Padilla, gerente de Comunicaciones de la EMB, las contraprestaciones económicas al concesionario se realizan trimestralmente y hasta la fecha se han desembolsado cerca de 1,6 billones de pesos, recursos también respaldados por préstamos internacionales de acuerdo con el medio.

Padilla explicó que los problemas recientes no han sido financieros, sino operativos, citando desafíos como el trasplante de redes públicas, las restricciones horarias para la ejecución de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) y hallazgos imprevistos, entre ellos restos arqueológicos.