Sorpresas en ‘Yo me llamo’: el nivel de la competencia no permite que los participantes se desconcentren

Martín Elías interpretó Ya tengo quién me quiera, con un traje blanco similar a los del original; sin embargo, no solo le bastó con el aspecto, pues los jurados le recomendaron medir la potencia de la interpretación, pues no se controló. “Mi recomendación es que te calles”, dijo Rey Ruiz, pues se ahogó con esta canción y esto fue notorio.