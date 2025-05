Los motivos por los que Carlos Lehder podría no saber la verdad sobre lo registrado con la bomba al vuelo 203 en 1989

El familiar de una de las víctimas ha pedido que el colombo-alemán entregue su testimonio sobre lo registrado en noviembre de 1989 - crédito Avianca/ Edgar Jiménez "El Chino"

En uno de los atentados más recordados de la guerra entre el Estado y Pablo Escobar, el 27 de noviembre de 1989 explotó una bomba al interior del vuelo 203 de Avianca, que salió del aeropuerto El Dorado y cayó en zona rural del municipio de Soacha, las 107 personas que iban a bordo perdieron la vida.

El objetivo del cartel de Medellín era asesinar al candidato presidencial Cesar Gaviria, que no se subió al avión debido a que uno de sus escoltas le indicó que tenía un presentimiento negativo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Más de 35 años han pasado y el atentado sigue sin ser esclarecido por completo, puesto que, aunque se sabe que la orden fue dada por Escobar, no se tiene certeza de las personas que participaron en el plan.

En Estados Unidos ha sido condenado por este hecho Dandeny Muñoz Mosquera, alias la Quica, que asegura que no participó del crimen, versión que ha sido respaldada por un grupo de familiares de las víctimas.

La bomba al vuelo 203 de Avianca es un crimen que no ha sido resuelto en Colombia - crédito Colprensa

Buscando conocer la verdad, Federico Arellano, hijo de una de las víctimas, indicó a W Radio que existe la posibilidad de que el vuelo hubiera sido derribado con un proyectil externo, por lo que solicitó a la procuraduría citar a Muñoz Mosquera, un exagente del FBI y el exnarco Carlos Lehder, para esclarecer lo registrado.

“No hay un solo fallo en esta investigación, es vergonzoso ante un Estado de derecho y ante la comunidad internacional, nos hemos creído las versiones durante 30 años. La teoría que tenemos está con pruebas y testimonios, es un agente externo el que impacta el avión, está sustentado y es la más probable”, indicó Arellano al medio citado.

El desconocimiento de Lehder

En un atentado ordenado por Pablo Escobar, que tenía como objetivo terminar con la vida de César Gaviria. El 27 de noviembre de 1989 murieron 107 personas a bordo del vuelo 203 de Avianca con destino a Cali - crédito Jesús Avilés / Infobae

En el caso de la “Quica”, que hizo parte del cartel de Medellín junto a su hermano, Brance Muñoz Mosquera, alias Tyson, se podría tratar de un testimonio que puede ayudar a conocer la verdad sobre el atentado al vuelo 203.

Es pertinente recordar que en varias entrevistas Muñoz Mosquera aseguró que el atentado fue planificado por completo por Carlos Mario Alzate Urquijo, alias el Arete, del que se desconoce su paradero, aunque hay rumores que indican que se radicó en España tras salir de prisión.

Este no sería el único atentado planificado por el “Arete”, ya que las autoridades lo culparon en su momento por la bomba al edificio del DAS.

En la bomba al vuelo 203 de Avianca murieron 107 personas - crédito Colprensa

En el caso de Carlos Lehder, el colombo-alemán, que volvió al país después de cumplir una condena de más de 30 años en Estados Unidos y radicarse desde 2020 en Alemania, lo más probable es que no pueda hablar sobre el vuelo 203, ya que en ese momento cumplía su tercer año de condena en el exterior.

Otro factor que fue desconocido por el hijo de la víctima es que Carlos Lehder, aunque fue uno de los fundadores del cartel de Medellín, antes de ser capturado, en 1987, había sido expulsado de la estructura criminal por asesinar a un trabajador de Pablo Escobar en una fiesta privada, versión que fue confirmada por el sobrino del capo antioqueño, Nicolás Escobar Urquijo.

De la misma forma, Lehder y su abogada, Sondra McCollins, han indicado que desde que el exnarco fue extraditado a Estados Unidos y se desligó por completo del mundo criminal; además, cuando se registró el atentado al vuelo 203, el oriundo de Armenia estaba testificando en contra del dictador Manuel Antonio Noriega.

“Está alejado desde hace 40 años, no tiene conocimiento de lo que pasó con los familiares de Pablo Escobar, no me ha mencionado nada de ningún artículo, no sé si tiene conocimiento de eso, pero toda su verdad, lo que vivió, él lo plasmó en el libro, una verdad que contó en 1989 en el juicio del coronel Noriega. Si alguno de ellos tiene dudas, pueden mirar los archivos del FBI, desde 1989 a la fecha nadie había salido a refutar nada, eso le generó a él ganarse su libertad”, declaró la jurista a Infobae Colombia.